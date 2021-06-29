肌肉線條快消失？跟著健身教練姚玉容找回運動快感

三級警戒期間，因為長期在家，導致身體的活動度降低，甚至連原本緊實的肌肉線條都快要消失。6月29日晚上八點，全台最大女性健身社群「有肌勵」邀請姚玉容教練，在粉絲專頁直播簡易徒手核心訓練，不需任何器材，鼓勵大家在家動起來！

2003年曾感染SARS的姚玉容，有心肌缺氧、肺部霧化嚴重的後遺症，導致一段時間無法運動，她靠著治療及飲食控制，才將身體漸漸調養回來，開始可以做簡單的運動。2019年，她創立馬甲班，幫助學員透過徒手運動改變自己，擁有更健康的人生。

如果你覺得一個人在家運動很孤單、總是提不起勁，記得6月29日晚上八點，鎖定「有肌勵」粉絲專頁直播，姚玉容教練將陪你揮灑汗水，居家運動，你不孤單！