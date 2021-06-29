網紅新秘產後身材回不去　專業竟連帶受質疑　她靠運動成功大變身！

從事新娘秘書長達十年的曾莉娟，在網路上有著「變身新秘」的封號，她靠著一雙巧手，為上百位女孩在人生最重要的那一天，變身為最美的公主！

儘管專業在身，她卻曾因為產後走樣的身材，受到新娘親友的質疑，讓她深刻體悟到，在看重外表的產業，別人會因為外在影響對妳內在的評斷。

外貌比能力更重要？

曾莉娟接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她如何用決心和意志力，剷除30公斤的重量，去除別人的輕視眼光，找回無可取代的自信！

六年前，30歲的曾莉娟在懷孕期間胖了三十多公斤，產後身型尚未恢復的她，只能先穿著寬鬆的衣服返回工作崗位。

曾莉娟回憶起當年在服務新人時，曾因為身材，被新娘親友以輕蔑的態度質疑專業，對她來說是一場震撼教育。

有健康才有未來

曾莉娟產後除了回到工作崗位，也同時忙著照顧寶寶，導致肩頸的舊疾復發，某天早上起床，突然發現自已的脖子完全不能轉動，緊急到急診接受治療。

此後展開了半年以上、每週四次的復健，她因此深刻的意識到健康的重要，希望能夠擁有強壯的身心，好好陪伴孩子長大。

曾莉娟回想起年輕時熱愛穿搭的自己，如今看著衣櫃裡那些喜歡卻穿不上的衣服，頓時充滿動力，決心要靠著運動，找回想要的身材。

別太在意體重機上的數字

肩頸有過舊疾的曾莉娟，決定直接尋求專業教練協助，避免不必要的運動傷害。

剛開始重訓的前五個月，曾莉娟坦言體重、體脂完全沒變化，但是身形已經開始出現改變，腹圍直接少了五公分，這讓她燃起滿滿動力。

此後開始搭配飲食控制，尤其不吃零食還有含糖飲料，嚴格戒糖加上不間斷的有氧運動和重訓，兩個月後體重就降了五公斤。

曾莉娟從這段過程中，學習到健身不要講求快速或花俏，也不要被數字迷思困住，只要持之以恆的堅持，最後一定能看出成效。

靠運動找回健康

保持健身習慣至今已經一年半，曾莉娟察覺到自己健康狀態明顯變好，包含肩頸舊傷也不再復發，從此告別復健科，她的體悟是寧可花錢請教練，也不要花錢看醫生。

在身體數值方面，過去她的飯前血糖曾經超過119，是罹患糖尿病的高危險族群，自從開始健身和飲食控制後，飯前血糖都保持在84，為正常數值。

另外在還沒運動前，有一陣子因為血紅素不足而不能捐血，開始健身後，血紅素就恢復正常值，也可以繼續捐血助人了！

由內而外綻放自信

運動幫助曾莉娟找回健康，也找到自信，現在可以穿上自己想穿的衣服，亮麗的外型，更有助於她在新娘秘書這條路上的專業度建立。

透過「有肌勵」，曾莉娟想鼓勵更多人：

從生病到康復、從鄙視到驚艷的眼神，讓我這輩子都想要持續運動，努力維持自己的健康和體態。

當我偶爾有點累的時候，就會想：如果我現在放棄了，之前好幾年的努力就白費了！

運動是一輩子的事，我這輩子真的不想再變胖了，再也不想因體態而被質疑專業度或被別人冷漠的對待。

因為當妳不愛自已，沒有人能幫妳愛自已！