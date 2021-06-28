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有片！學會這5招 讓下腹超有感

聯合新聞網 / 江柏蓉
學會影片的5個動作，讓你的下腹部被精準鍛煉。圖/Canva
學會影片的5個動作，讓你的下腹部被精準鍛煉。圖/Canva

想透過健身練出完美線條的你，有沒有發現某些部位的線條出來了，也變得更加緊實了，但就是腹部下方那塊永遠搞不定？

因為下腹部的脂肪堆積較多，與上腹部相比，需要花更多的時間訓練，今天的影片將會教你5個動作，每個動作20下，全部做完後可以重複做2～4組，讓下腹部被精準訓練，快跟著影片裡的廖于瑩動起來！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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