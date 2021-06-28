有片！學會這5招 讓下腹超有感

體育課總是坐在樹下的Chelsea，從沒想過自己會愛上運動，參加路跑後，也從一開始的4K跑到9K，甚至用三小時六分鐘的時間完成半馬挑戰，突破自我極限。 大學曾赴尼泊爾擔任教學志工，因而有了教職夢，終於在地20次教師甄試時成功錄取，究竟她是如何堅持到底、逆轉失敗，並找到屬於自己的幸福？

2021-06-25 09:51