頸部開刀斷送舞者夢 蘇盈臻：只要準備好不怕沒機會

只有一流的舞者，能被參與全球熱門音樂劇「獅子王」的演出。蘇盈臻，正是這樣的頂尖舞者，卻因長期運動傷害頸部開刀，和夢想含淚告別。

大手術之後，她重新認識自己，和身體和平共處，成為皮拉提斯老師。疫情沒了收入，依然堅持每天鍛鍊，堅定相信「只要準備好，不怕沒機會！」

為了矯正開始練舞

蘇盈臻接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享這段她從絕望中找出的心路歷程。

蘇盈臻天生內八，因姿勢不良，走路容易從樓梯上滾下來，幼兒園中班時，母親送她學芭蕾，學習把腳打開外八平衡，沒想到跳出興趣，一路跳進舞蹈班、大學也是舞蹈和特殊教育雙主修。

大學畢業後，蘇盈臻跳了很久的舞，但總是覺得自己跳不好、身材不夠好；一度放棄舞蹈，轉當特殊教育老師一年，但最後還是想跳舞，順利徵選上迪士尼的「獅子王音樂劇」舞者，在香港、上海演出。

開刀後還能跳舞嗎

因為需要長時間配戴沈重的動物頭套，蘇盈臻被檢查出頸部有一節的神經嚴重被磨損，導致無法做激烈的頸部甩動。醫生告知，如果不開刀處理，嚴重的話有可能牽連脊椎，從此無法走路！

對於一位舞者來說，「跳舞就是我們的使命，也是我享受生活的方式」，蘇盈臻一開始很絕望，不想開刀，但身體警訊不斷發出，做舞蹈動作時總是頭暈，她氣自己因為工作導致身體受傷，很後悔沒有照顧好健康。

她跑遍大小醫院，每次都只問醫生，「開了以後可以繼續跳舞嗎？」開刀後就不能頭頂重物，也無法讓脖子劇烈甩動。醫生勸說下，她決定開刀延續舞蹈壽命。

絕望的休養期

蘇盈臻從上海返台開刀、休養半年，當年27歲的她從小都靠跳舞賺錢，不知道一旦不能跳舞，未來還可以做什麼？

半年沒跳舞，肌肉量掉很快，身體記憶慢慢流失。半年休養期結束後，蘇盈臻每一天都讓自己堅持去跑步，努力復健，細心做運動兩個小時，把身體每個地方的小肌肉練起來，之後也順利返回音樂劇。

學習認識身體

動過大刀後，蘇盈臻開始慢慢去研究每個部位，及肌肉的訓練方式，不再只是為了做50個伏地挺身，或減肥等目標。她考取皮拉提斯的證照，慢慢開始堅持天天的鍛鍊。

除了跳芭蕾舞、現代舞做訓練外，她也會做重訓、瑜珈、皮拉提斯、有氧健身、跑步。人都有惰性，運動需要花時間、花心思、花體力去完成，她堅持最少每天一定做八分鐘的核心訓練，長期累積起來也是可以有線條。

從討厭自己到愛自己

過去，蘇盈臻很討厭自己很壯的身材，後來在運動這條路上，遇到好多恩師、朋友，才發現其實她不是不喜歡自己的身材，而是沒自信且沒那麼愛自己，她終於開始愛鏡子裡的自己。

30歲那年，蘇盈臻到澳洲打工度假，順利考上舞團，沒想到沒多久就遇到新冠肺炎疫情返台至今。她開始教線上課程，也闢建「草魚禾SU」YT頻道，分享鍛鍊影片，廣受歡迎。

鼓勵你的話

透過「有肌勵」，蘇盈臻想鼓勵更多人：羨慕別人擁有的，永遠無法讓自己成長，唯有每天一點一滴的堅持，即便每天只有短短的8分鐘，8個月、8年後，你一定會有所不同！並且也能讓你更愛自己、更欣賞自己。

「不怕沒機會，只怕機會來了沒有準備好。」總是羨慕別人比自己好，雖然是督促自己往前進的動力，但久了之後就會是阻力，只要每天堅持一點點的事情就好。這10分鐘絕對會不一樣，一定會有所改變。