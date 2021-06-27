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有片！訓練核心總是腰痠？5個動作教你正確發力
在鍛鍊核心時，是否曾感覺肚子沒有被訓練到，反而是腰特別的酸？那就是你在訓練核心時，動作出了問題，到底核心要如何發力才正確？
今天教你五個動作，影片中會一一講解在做核心時需要注意到的部分，防止因為錯誤出力而導致運動傷害，適合剛接觸健身的初學者練習，快跟著影片學會核心正確發力，練出漂亮的肌肉線條！
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