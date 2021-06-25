歷經19次失敗終於當上老師 Chelsea：人生有很多的轉彎，千萬別放棄

體育課總是坐在樹下的Chelsea，從沒想過自己會愛上運動，參加路跑後，也從一開始的4K跑到9K，甚至用三小時六分鐘的時間完成半馬挑戰，突破自我極限。

大學曾赴尼泊爾擔任教學志工，因而有了教職夢，終於在地20次教師甄試時成功錄取，究竟她是如何堅持到底、逆轉失敗，並找到屬於自己的幸福？

心理過不去的難關

Chelsea接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，述說對運動的改觀，以及當年求職的挫敗，並如何度過難關。

大學以前，Chelsea很討厭運動，因為體育課大多以團體運動為主，由於對運動的敏捷度不夠，常常錯失得分，所以只要一上場就會壓力很大，深深恐懼團體運動所需承擔的榮譽感。

大學後，因為可以運用的時間變多，Chelsea決定嘗試改變自己。有天，在宿舍樓下的跑步機跑步，半小時下來大汗淋漓，流汗竟帶給她一種歡暢感。Chelsea才發現，原來自己不排斥運動，也不討厭流汗，只是不適合團體運動。

跑步帶給我的安定

踩踏在跑道上，往前邁出一步又一步，再佐以速度，對Chelsea來說，跑步是踏實的，是安定的，

因為愛上跑步，Chelsea參加過許多路跑活動，每當中途想放棄，她會將步伐放慢，欣賞沿路風景，再看看那些也一樣努力卻沒有放棄的人們，就能重拾力量堅持下去，也不知不覺從一開始的4K跑到9K，甚至僅用三小時六分鐘的時間完成半馬（21K）。

歷經19次的失敗

Chelsea在取得教師資格後，開始尋求教職機會，面試19間學校卻屢屢落榜，面試過程非常艱辛，常常今天落榜，但又因為明天有別間學校的甄試，所以沒有時間憂愁哀傷，她必須打起精神，繼續迎戰。

在參加第18間學校的教師甄試時，因筆試困難，讓Chelsea一度想放棄，但還是硬著頭皮完成後續的全英文試教和口試。「你是觀光主修，英文只是輔系，我怎麼相信你有英文教學的能力？」面試官在觀看全英文試教之後，問出犀利的問題。

這樣的犀利問題，讓Chelsea差點招架不住，雖然盡力給出自認得體的答案，但依然落榜。

危機就是轉機

某天，Chelsea的手機鈴聲突然響起，竟是別間學校的教師甄試邀請，且電話另一頭的邀請人，可說是掌管一間學校辦學方向的重要人物，原來是有人引薦，將她的人事資料給了這位重要人物。而這位引薦者，就是第18次教師甄試時，問出犀利問題的面試官。

她再次燃起希望，把握機會，不敢有一絲懈怠的準備考試，趕赴考場，盡力將最好的一面在講台上展現。終於，在第20次教師甄試，如願成為中學英文老師。

羽毛球一拍定情

Chelsea在第一間學校服務時，常與一群老師相約打羽球，然而這之中，有一人不是老師，是有物理治療背景，為體育班學生服務的運動防護員。熱愛且擅長打羽球的防護員，總是耐心的向Chelsea講解打羽球的技巧，從此，Chelsea除了跑步，也愛上羽球，也因為朝夕相處，收穫溫柔體貼的男友一枚。

除了跑步、打羽球，Chelsea透過男友的引導，踏入從未接觸的健身領域，增肌減脂，讓自己活得更健康，也成為他們生活上的共同目標。

透過「有肌勵」，黃千穗想要鼓勵更多人：

面對挫折，運動不只能夠舒壓，還能幫助思考、找到解決方法。人生會有很多的轉彎，但是別放棄，今天再大的事，到了明天就是小事，今年再大的事，到了明年就是故事。