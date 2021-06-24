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有片！只要7招 打造腿部緊實線條

聯合新聞網 / 江柏蓉
14分鐘完整的腿部訓練，讓你的雙腿更緊實，線條也更加明顯。圖/Canva
14分鐘完整的腿部訓練，讓你的雙腿更緊實，線條也更加明顯。圖/Canva

居家辦公期間，因為長時間久坐，沒有適時的運動到腿部肌肉，導致雙腿越來越鬆弛，尤其坐下的時候更為明顯，這時候到底該怎麼辦？

影片中7個動作，每個動作20秒中間休息10秒，總共4個循環，14分鐘的時間讓你的雙腿更緊實，線條也更加明顯。因為腿部的肌群與其他部位相比肌肉量高，對提升整體的肌肉量有很大的幫助，如果你想要增肌，那就更不能錯過！快跟著影片一起動起來。

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社團：女性專屬|健身的我超美

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