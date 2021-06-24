有片！只要7招 打造腿部緊實線條

畢業就順利考上衛生行政高普考的施美瑄，從小就是肉肉的身材，高中時曾因為失戀加上多囊性卵巢症，三個月一下胖了十公斤。她回想起前兩年的公職生涯，別說有時間規律運動，每天加班到晚上11、12點是家常便飯，連好好吃飯、睡覺都是奢侈。兩年下來，155公分的她胖到了70公斤，失眠問題嚴重到必須去身心科就診，被醫師警告再這樣下去，恐怕會罹患憂鬱症。施美瑄說當時連走樓梯都會喘，發覺再這樣下去不行，決定要好好善待自己，如今靠著健身與飲食控制，成功瘦下20公斤！

2021-06-24 08:58