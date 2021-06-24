聽新聞
test
0:00 / 0:00
有片！只要7招 打造腿部緊實線條
居家辦公期間，因為長時間久坐，沒有適時的運動到腿部肌肉，導致雙腿越來越鬆弛，尤其坐下的時候更為明顯，這時候到底該怎麼辦？
影片中7個動作，每個動作20秒中間休息10秒，總共4個循環，14分鐘的時間讓你的雙腿更緊實，線條也更加明顯。因為腿部的肌群與其他部位相比肌肉量高，對提升整體的肌肉量有很大的幫助，如果你想要增肌，那就更不能錯過！快跟著影片一起動起來。
更多訓練影片，快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，跟鬆弛的肌肉說掰掰。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言