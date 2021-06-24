公職壓力大！加班到深夜、三餐不正常　施美瑄靠健身減下20公斤

畢業就順利考上衛生行政高普考的施美瑄，從小就是肉肉的身材，高中時曾因為失戀加上多囊性卵巢症，三個月一下胖了十公斤。

她回想起前兩年的公職生涯，別說有時間規律運動，每天加班到晚上11、12點是家常便飯，連好好吃飯、睡覺都是奢侈。

兩年下來，155公分的她胖到了70公斤，失眠問題嚴重到必須去身心科就診，被醫師警告再這樣下去，恐怕會罹患憂鬱症。

施美瑄說當時連走樓梯都會喘，發覺再這樣下去不行，決定要好好善待自己，如今靠著健身與飲食控制，成功瘦下20公斤！

身材是生活態度的呈現

施美瑄接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她透過健身、找回人生的故事。

讓施美瑄下定決心減肥的關鍵，是作為職業軍人的爸爸，對著才24歲的她，語重心長地說：「妳胖到看起來就像四十幾歲一樣！妳連自己都管不好了，未來還有什麼用？」

一股不服輸的狠勁成了她減肥的最大動力，因為她想要證明給爸爸看！

她開始跟著自律的爸爸，每天一起慢跑，堅持半年就瘦到63公斤，也明顯感到自己體力變好。

健身，從找到適合自己的教練開始

瘦下七公斤後，施美瑄感受到體重進入停滯期，六年前，她決定踏入健身房，尋求專業教練的指導，從此就跟著同一位教練至今。

聊起要怎麼尋找適合自己的教練呢？施美瑄表示，一開始她花了許多時間在健身房裡慢慢觀察，找到一位經驗豐富的教練。

教練引導她使用自己的身體力量，以及學習到正確的肌肉發力方式，訓練內容除了重訓，還包含CrossFit、拳擊、動物流、間歇有氧、自由重量到健力三項，十分多元廣泛。

施美瑄說，遇到好的教練，讓她打破對重訓、跑步感到無聊的刻板印象，而且還深深地愛上了它們。

期待改變先學會堅持

如今精實健美的施美瑄，想要提醒才剛開始運動的人，一開始體態並不會有明顯改變。

施美瑄常常遇到有人問她：「我運動了三個月怎麼還不瘦？」，她表示如果是規律飲食控制跟運動，一個月2-3公斤已經很厲害了，她強調，運動一開始能做的就是「堅持」。

堅持讓運動成為了生活的一部分，她表示自己持續健身半年後，開心發現健身已經成為習慣，反倒體態的改變不是當時最在意的事。

即便體重變化不大，但身體線條慢慢浮現，後來搭配飲食控制，在一年半之內，體脂就從34%降到19%，體重由70kg降到48kg！

所有的付出都不會白費

對施美瑄來說，最大的改變除了體態，還有對生活的態度更加積極自律，也變得更有自信了！

透過「有肌勵」，施美瑄想鼓勵更多人：

人都有脆弱、想要放棄的時候，健身給我健康、體能、生命力，更開啟我新的人生視野、活化了我一成不變甚至頹廢荒唐的生活。

要深深相信妳為自己的付出跟投資絕對可以開花結果，每個女生都有自己的人生故事，妳可以跟我一樣用運動寫下妳人生新的扉頁，在這過程中，妳將長出滿滿的自信，而且，付出的努力也永遠不會背叛妳！