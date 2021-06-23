運動後肌肉痠痛怎麼辦？不只放鬆肌肉，還能消水腫！
你是否有運動完，肌肉酸痛到爆的經驗？通常在運動後的一小時內，乳酸即會恢復正常，如果你是在運動後的隔天出現痠痛，即是「延遲性肌肉痠痛」，當遇到乳酸堆積、延遲性肌肉痠痛時，到底該怎麼辦？
全台女性最大健身社群「有肌勵」帶你了解「時尚輕量迷你筋膜槍」的功效，不僅可以緩解肌肉痠痛與身體的緊繃感，更可以當作居家懶人按摩，達到表層舒緩、深層釋放，有助改善情緒和減壓，長期使用下來還能改善橘皮、促進血液循環、消除水腫，達到纖體效果。
這款「時尚輕量迷你筋膜槍」擁有4種按摩頭，滿足全身各部位需求，搭配4段轉速，從溫和舒壓到深層放鬆，所有族群都適用。不只外型時尚，一手掌握的小體積也便利好收納，「時尚輕量迷你筋膜槍」除了有智慧降噪的寧靜品質，電力也能維持8小時的高效續航！
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