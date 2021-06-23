快訊

慈濟出手! 今送件申請採購500萬劑BNT原廠疫苗

陳時中清晨視察北農情況 北市府：昨晚已通知 未要求陪同

超馬選手罹患罕病 失去自主能力 轉戰幕後籌辦賽事 蔡耀全：「要更精彩的活下去！」

聯合新聞網 / 林祐遙
振臂高呼的模樣，很難想像蔡耀全曾罹患罕病失去自主能力。圖片由蔡耀全授權「有肌勵」刊登
振臂高呼的模樣，很難想像蔡耀全曾罹患罕病失去自主能力。圖片由蔡耀全授權「有肌勵」刊登

原先能夠在戶外奔跑、享受汗水的蔡耀全，一場大病，帶走了他虎虎生風的姿態，留下了全身神經麻痺、語言障礙的後遺症。

術後第九天，狠狠揮灑男兒淚後，坦然接受生病的事實，並且開始漫長的復健之路。

從不能走，到現在又能夠跑步的他，一路上，是什麼信念在支撐蔡耀全，熬過復健，甚至願意用自身行動力，將愛傳達下去？

隔空都能感受到的力量

全台最大女性健身社群「有肌勵」，邀請「浪漫台3線戀戀桐花路跑賽」主辦人蔡耀全接受採訪時，起初使用通訊軟體接洽，得到的回覆都是貼圖，一度以爲蔡耀全是否仍有語言障礙。

撥了電話過去，蔡耀全接起電話，宏亮且充滿朝氣的聲音、敘述邏輯清楚的談話過程，很難想像曾身為超跑選手的他，曾因為罹患罕病，失去語言的能力。

蔡耀全，今年57歲，四年前因感受到身體不適，做了全身檢查，才發現罹患了罹病率只有三十萬分之一的脊髓腔內神經腫瘤，因腫瘤位置特殊，手術過程花了整整八小時！

只想活下去

挺過手術，卻帶來全身神經麻痺、觸覺遲鈍、語言障礙的後遺症，甚至天氣微小的變化，都會讓蔡耀全感到全身像觸電般一樣的痛苦。

術後躺在病床上長達九天，蔡耀全沒有任何負面想法，只在第九天狠狠的揮灑男兒淚，然後想著：我要活下去！

於是，開始長達一年的復健療程，從完全不能走路到可以爬24層樓，每一步都能讓蔡耀全的身體感到不適，而他卻只花了兩週完成這件事，因為失去肌肉協調的能力，透過使用復健輔助道具，來訓練拿筷子的動作，各項復健療程，蔡耀全都抓緊時間不斷重複練習，並且努力堅持下去。

用行動力證明

出院後的第一件事，蔡耀全竟是為了正在籌辦的路跑賽事，和姊姊去勘查場地，甚至為了熟知選手的路跑路線，牽著姊姊的手，一步一腳印的，預「走」了整條路線。

問蔡耀全為何如此堅持籌辦賽事，他說，長達33年的軍旅生活，退役後，起初是為了找到人生的價值，從當志工、裁判開始來迎接退役人生，沒想到卻先迎來一場大病，即使身旁的人要他養病休息，但蔡耀全總覺得他有份使命，必須去完成。

蔡耀全表示：「言語無法傳達我的理念，所以我用行動告訴所有人，甚至當人們認為我不能跑了、不能動了，我依然忍著身體帶來的疼痛，路跑、登山，沒辦法說出來的，我就用行動表達」

人與人的連結

從超馬選手退居幕後，擔任賽事主辦人以來，蔡耀全耳邊時常傳來大大小小的聲音，有讚美的、有鼓勵的，但也有反對、以及質疑他是否靠著賽事來斂財，但蔡耀全通通只做一件事，就是忠於自己的理念，用行動表示。

因為透過籌辦「戀戀桐花」路跑賽事，蔡耀全和漸凍人協會搭起了橋樑，持續合作的原因，是因為罹患罕病的他們，一路上都是孤獨的，這樣一份「相知相惜」的心情，讓蔡耀全和漸凍人協會變得緊密，這也是後續幾年，戀戀桐花賽事不再更換合作公益團體的原因。

蔡耀全透過每場賽事表示，「愛」要以拋磚引玉的方式，等它萌芽了，再由相同理念的人共同傳遞下去。

重生的每一天

歷經罹患罕病、接受手術、漫長復健的蔡耀全，直到現在，仍在與後遺症學習相處，每次醒來，都代表著他又重生。

透過「有肌勵」，蔡耀全想告訴更多人：「我的正面是來自於負面，生病之後我先是檢討，然後學著接受，因為我相信，我有份活下去的使命」

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

超馬選手罹患罕病 失去自主能力 轉戰幕後籌辦賽事 蔡耀全：「要更精彩的活下去！」

原先能夠在戶外奔跑、享受汗水的蔡耀全，一場大病，帶走了他虎虎生風的姿態，留下了全身神經麻痺、語言障礙的後遺症。 術後第九天，狠狠揮灑男兒淚後，坦然接受生病的事實，並且開始漫長的復健之路。 從不能走，到現在又能夠跑步的他，一路上，是什麼信念在支撐蔡耀全，熬過復健，甚至願意用自身行動力，將愛傳達下去？

有片！肩痛手麻無力 究竟哪裡出錯了？

許多人因為工作、娛樂長時間使用電腦，導致肩頸痠痛、身體緊繃，而這之中也有部分的人反覆出現相同症狀，演變成肩痛手麻無力，到底是哪裡出錯了？

雙寶媽靠運動走出憂鬱症　產後瘦十公斤、練出川字肌　楊子樂：堅持，是為了遇見更好的自己

身為家中的老大，楊子樂從小就背負著許多壓力，源於當時家庭的不睦，無力改變狀況的她，學會把所有壓力累積在心底，高中開始就罹患了憂鬱症。此後自殘不斷，甚至吞下大量安眠藥被緊急送醫，看到母親傷心欲絕的樣子，讓她驚覺要好好控制心魔，固定服藥直到八年前生下大寶，為了減藥開始規律運動。如今，楊子樂透過運動成功控制憂鬱症，不用再吃藥、還練出人人稱羨的川字肌，究竟這一路上她是如何扭轉心境，成就出更好的自己？

有片！10分鐘全身訓練 姐妹們一起動起來！

居家防疫期間，總覺得一個人在家運動好孤單？今天有肌勵的粉絲投稿，陪伴你們一起動一動！期望能將運動的信念傳遞出去。

低收入戶家庭長大 超甜健身教練：別為了別人眼光，不敢追求自己想要的

「你未來有什麼夢想？」再平凡不過的話題，對低收入戶家庭長大的廖于瑩來說，卻是最沉重的負擔。 自卑、營養不良只有39公斤、被霸凌想不開…現在的廖于瑩，如何化身自信強壯的甜美教練？

有片！兩分鐘居家訓練 打造完美腹肌

總是羨慕別人有迷人的腹肌？其實每個人天生就擁有腹肌，只是大部分的人都被脂肪蓋住了，如果想擁有明顯及好看的腹肌，除了做好飲食控制，也必須做足訓練。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。