超馬選手罹患罕病 失去自主能力 轉戰幕後籌辦賽事 蔡耀全：「要更精彩的活下去！」

原先能夠在戶外奔跑、享受汗水的蔡耀全，一場大病，帶走了他虎虎生風的姿態，留下了全身神經麻痺、語言障礙的後遺症。

術後第九天，狠狠揮灑男兒淚後，坦然接受生病的事實，並且開始漫長的復健之路。

從不能走，到現在又能夠跑步的他，一路上，是什麼信念在支撐蔡耀全，熬過復健，甚至願意用自身行動力，將愛傳達下去？

隔空都能感受到的力量

全台最大女性健身社群「有肌勵」，邀請「浪漫台3線戀戀桐花路跑賽」主辦人蔡耀全接受採訪時，起初使用通訊軟體接洽，得到的回覆都是貼圖，一度以爲蔡耀全是否仍有語言障礙。

撥了電話過去，蔡耀全接起電話，宏亮且充滿朝氣的聲音、敘述邏輯清楚的談話過程，很難想像曾身為超跑選手的他，曾因為罹患罕病，失去語言的能力。

蔡耀全，今年57歲，四年前因感受到身體不適，做了全身檢查，才發現罹患了罹病率只有三十萬分之一的脊髓腔內神經腫瘤，因腫瘤位置特殊，手術過程花了整整八小時！

只想活下去

挺過手術，卻帶來全身神經麻痺、觸覺遲鈍、語言障礙的後遺症，甚至天氣微小的變化，都會讓蔡耀全感到全身像觸電般一樣的痛苦。

術後躺在病床上長達九天，蔡耀全沒有任何負面想法，只在第九天狠狠的揮灑男兒淚，然後想著：我要活下去！

於是，開始長達一年的復健療程，從完全不能走路到可以爬24層樓，每一步都能讓蔡耀全的身體感到不適，而他卻只花了兩週完成這件事，因為失去肌肉協調的能力，透過使用復健輔助道具，來訓練拿筷子的動作，各項復健療程，蔡耀全都抓緊時間不斷重複練習，並且努力堅持下去。

用行動力證明

出院後的第一件事，蔡耀全竟是為了正在籌辦的路跑賽事，和姊姊去勘查場地，甚至為了熟知選手的路跑路線，牽著姊姊的手，一步一腳印的，預「走」了整條路線。

問蔡耀全為何如此堅持籌辦賽事，他說，長達33年的軍旅生活，退役後，起初是為了找到人生的價值，從當志工、裁判開始來迎接退役人生，沒想到卻先迎來一場大病，即使身旁的人要他養病休息，但蔡耀全總覺得他有份使命，必須去完成。

蔡耀全表示：「言語無法傳達我的理念，所以我用行動告訴所有人，甚至當人們認為我不能跑了、不能動了，我依然忍著身體帶來的疼痛，路跑、登山，沒辦法說出來的，我就用行動表達」

人與人的連結

從超馬選手退居幕後，擔任賽事主辦人以來，蔡耀全耳邊時常傳來大大小小的聲音，有讚美的、有鼓勵的，但也有反對、以及質疑他是否靠著賽事來斂財，但蔡耀全通通只做一件事，就是忠於自己的理念，用行動表示。

因為透過籌辦「戀戀桐花」路跑賽事，蔡耀全和漸凍人協會搭起了橋樑，持續合作的原因，是因為罹患罕病的他們，一路上都是孤獨的，這樣一份「相知相惜」的心情，讓蔡耀全和漸凍人協會變得緊密，這也是後續幾年，戀戀桐花賽事不再更換合作公益團體的原因。

蔡耀全透過每場賽事表示，「愛」要以拋磚引玉的方式，等它萌芽了，再由相同理念的人共同傳遞下去。

重生的每一天

歷經罹患罕病、接受手術、漫長復健的蔡耀全，直到現在，仍在與後遺症學習相處，每次醒來，都代表著他又重生。

透過「有肌勵」，蔡耀全想告訴更多人：「我的正面是來自於負面，生病之後我先是檢討，然後學著接受，因為我相信，我有份活下去的使命」