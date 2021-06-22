有片！肩痛手麻無力 究竟哪裡出錯了？
許多人因為工作、娛樂長時間使用電腦，導致肩頸痠痛、身體緊繃，而這之中也有部分的人反覆出現相同症狀，演變成肩痛手麻無力，到底是哪裡出錯了？
透過物理治療師的講解，在使用電腦時，原來這些常見的坐姿習慣與反射動作會在不知不覺中引發身體某些部位的不適，甚至有偏頭痛的症狀，影片後半部會教你如何讓身體上放鬆，給身體適時的休息，改善身體的酸痛感。
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