雙寶媽靠運動走出憂鬱症　產後瘦十公斤、練出川字肌　楊子樂：堅持，是為了遇見更好的自己

身為家中的老大，楊子樂從小就背負著許多壓力，源於當時家庭的不睦，無力改變狀況的她，學會把所有壓力累積在心底，高中開始就罹患了憂鬱症。

此後自殘不斷，甚至吞下大量安眠藥被緊急送醫，看到母親傷心欲絕的樣子，讓她驚覺要好好控制心魔，固定服藥直到八年前生下大寶，為了減藥開始規律運動。

如今，楊子樂透過運動成功控制憂鬱症，不用再吃藥、還練出人人稱羨的川字肌，究竟這一路上她是如何扭轉心境，成就出更好的自己？

壓力悶燒導致憂鬱症

楊子樂接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她藉由運動克服憂鬱症，還因此瘦下十公斤的勵志過往。

今年34歲的楊子樂，從高中開始就有憂鬱症病史，她回溯當時的身心狀況，總是無法控制情緒，不自覺地大哭不止，經常性失眠與暴食讓她的生理也因此大亂，一下子爆肥十公斤。

為了好好控制病情，十多年來固定服藥，然而結婚後走入大家庭生活的壓力，讓她仍不時反覆發作。

運動解憂鬱

八年前，在大寶出生後，楊子樂開始成為全職媽媽，為了能更專注地照顧孩子，希望能夠減藥，避免藥物副作用帶來的嗜睡影響到孩子。

但是全職媽媽的時間有限，只能利用孩子午睡的零碎時間，抓緊片刻開始運動，她在房間裡跟著網路影片做有氧、跳Tabata、練核心，流汗後的暢快淋漓，讓她病情成功受到控制。

楊子樂說，運動會分泌腦內啡，是真的會讓人感到快樂及正向，以往的怨天尤人個性，也隨著汗水不見了！

21天養成運動好習慣

六年前，一場減肥比賽，楊子樂和幾個運動姊妹創群組，彼此互相鼓勵，希望都能夠達成一個月瘦兩公斤的比賽目標。

她說，一開始大家意志薄弱是正常的，但有了夥伴的彼此激勵，每天回報有沒有運動，漸漸變成了習慣。

也因為生完孩子後，努力想讓自己恢復身材的目標，她開始每天在運動社團發文，也是半強迫著自己必須堅持的方式。

最後她花了一年的時間，透過飲食控制和有氧運動，成功地瘦下了十公斤！

找到適合你的命定運動

走出十多年的憂鬱症，楊子樂說，她現在告訴自己，不管有什麼困難都會過去，但學會抒發當下的心情，想哭就哭！

有運動習慣的她建議，去跑步就不會哭了，因為要忙著喘氣和專注在步伐上，對楊子樂來說，運動的過程帶給她很多心靈啟發及慰藉，附加的價值才是身材。

她建議運動要選擇自己喜歡的項目，喜歡爬山就爬山、喜歡瑜珈就瑜珈，如果不喜歡重訓也不必勉強自己，畢竟每個人生活作息不同、喜好不同，能讓妳持之以恆的就都是好運動！

堅持讓我遇見更好的自己

透過「有肌勵」，楊子樂想鼓勵更多人：

不用羨慕別人，想要就從此刻開始努力，因為自己的身材和健康，只有自己能救。

想放棄的時候，記得還有很多人一起努力著，包括我！