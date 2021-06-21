有片！10分鐘全身訓練 姐妹們一起動起來！
居家防疫期間，總覺得一個人在家運動好孤單？今天「有肌勵」的粉絲投稿居家訓練影片，陪伴你們一起動一動！期望能將運動的信念傳遞出去。
這10分鐘從暖身到收操的完整運動，將會訓練你的全身，包括肩膀、胸、腿、背部以及核心，在這短短的時間裡，絕對能燃燒身體、揮汗如雨，快準備好兩瓶水，跟著影片的節奏動起來！
更多訓練影片，快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，姐妹們陪你動起來。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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