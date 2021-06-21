有片！10分鐘全身訓練 姐妹們一起動起來！

「你未來有什麼夢想？」再平凡不過的話題，對低收入戶家庭長大的廖于瑩來說，卻是最沉重的負擔。 自卑、營養不良只有39公斤、被霸凌想不開…現在的廖于瑩，如何化身自信強壯的甜美教練？

2021-06-21 09:00