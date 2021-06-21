快訊

柯文哲指北農一半病例來自新北、基隆 林右昌怒批甩鍋

禾馨公開對話紀錄 北市府竟央求「幫忙打20瓶」

有片！10分鐘全身訓練 姐妹們一起動起來！

聯合新聞網 / 江柏蓉
10分鐘從頭到腳的完整訓練，讓你燃燒全身。圖/Canva
10分鐘從頭到腳的完整訓練，讓你燃燒全身。圖/Canva

居家防疫期間，總覺得一個人在家運動好孤單？今天「有肌勵」的粉絲投稿居家訓練影片，陪伴你們一起動一動！期望能將運動的信念傳遞出去。

這10分鐘從暖身到收操的完整運動，將會訓練你的全身，包括肩膀、胸、腿、背部以及核心，在這短短的時間裡，絕對能燃燒身體、揮汗如雨，快準備好兩瓶水，跟著影片的節奏動起來！

更多訓練影片，快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，姐妹們陪你動起來。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片！10分鐘全身訓練 姐妹們一起動起來！

居家防疫期間，總覺得一個人在家運動好孤單？今天有肌勵的粉絲投稿，陪伴你們一起動一動！期望能將運動的信念傳遞出去。

低收入戶家庭長大 超甜健身教練：別為了別人眼光，不敢追求自己想要的

「你未來有什麼夢想？」再平凡不過的話題，對低收入戶家庭長大的廖于瑩來說，卻是最沉重的負擔。 自卑、營養不良只有39公斤、被霸凌想不開…現在的廖于瑩，如何化身自信強壯的甜美教練？

有片！兩分鐘居家訓練 打造完美腹肌

總是羨慕別人有迷人的腹肌？其實每個人天生就擁有腹肌，只是大部分的人都被脂肪蓋住了，如果想擁有明顯及好看的腹肌，除了做好飲食控制，也必須做足訓練。

有片！10分燃脂計畫 居家徒手訓練

新冠肺炎爆發，全台三級警戒從5月15日持續到6月28日，這一個月的居家防疫期間，是否覺得快悶壞了？今天教你如何藉由運動打發時間。

有片！只要一條毛巾　帶你練出炫腹翹臀

防疫居家期間，在家也要動起來！熱門線上運動課教練Lemon上週六，在女性健身社群「有肌勵」直播授課，帶領線上數百名粉絲，一起練出炫腹翹臀！

從蔡依林舞者變為健身教練 陳渝霏：勇敢嘗試才能看見改變

高中發現自己熱愛跳舞的陳渝霏，大三時為專業舞者，並在大四時成為舞蹈老師，因一個廣告拍攝的契機，進入蔡依林舞蹈團隊工作，合作專輯即是大家耳熟能詳的「呸Play」。 看似光鮮亮麗的頭銜，卻帶給她極大的心理壓力，究竟她是如何走出低潮，轉笑容極具感染力的健身教練？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。