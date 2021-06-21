低收入戶家庭長大 超甜健身教練：別為了別人眼光，不敢追求自己想要的

「你未來有什麼夢想？」再平凡不過的話題，對低收入戶家庭長大的廖于瑩來說，卻是最沉重的負擔。

自卑、營養不良只有39公斤、被霸凌想不開…現在的廖于瑩，如何化身自信強壯的甜美教練？

自卑的小女孩

廖于瑩接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，透露從未對外揭露的過往。

廖于瑩的家中經濟狀況不好，母親只有國小畢業，從小沒有自己的房子，一家人只能寄居在阿嬤家，山上的教育環境也差，家裡沒有錢讓她好好唸書，更不用說學才藝。

同學相約出遊、出去玩買東西，廖于瑩總是被嘲笑「你家又沒錢，你不用來。」她身上的衣服、鞋子都是100元地攤貨，或是撿其他親戚不要的，成為同儕間的笑柄。

因為營養不良，體弱瘦小、乾扁黝黑的小于瑩，只能躲在人群後，希望永遠不要被人發現。

瘦弱女孩變強壯

為了幫忙家計，廖于瑩14歲就開始打工；正式邁入職場後，選擇在餐飲業服務。一直沒有運動習慣，走幾步路就頭痛，健康狀況非常差，每天上班行屍走肉，睡不飽，便秘、容易喘、代謝差、身體一直發炎。

因為體力很不好，廖于瑩開始想辦法增加心肺功能，讓自己看起來結實一些。她先從跑步開始，初期跑500公尺就超級頭暈，強迫自己一周一周慢慢練習，開始跑到5公里、10公里、半馬。

後來，因為膝蓋問題改騎單車，參加各種單車賽事，生活越來越陽光。

我要幫助更多人

廖于瑩一直都吃不胖，屁股是平的，手非常細；19歲後開始接觸重訓，才知道身形可以雕塑的更好，原來肌力可以透過訓練慢慢養成。她結合飲食調整、營養補充，在飲食80%、運動20%策略下，體重從39公斤來到44公斤。

開始運動後，廖于瑩變得更自律，對自己身材更有自信，不會再害怕別人的眼光，她考取教練證照、開運動教室，也影響妹妹跟進考教練證照，一起加入運動行列。

當教練9年以來，有不少學生在她輔導下，成功瘦身20多公斤，順利交男友、生小孩。還有20多歲的女孩，過去因過胖搭捷運都要坐兩個位置，被旁人異樣眼光排擠，透過運動和飲食控制瘦了快40公斤，如今常有人主動獻殷勤。

轉念愛自己

好不容易從自卑找回自信，但廖于瑩卻又遭遇網路流言蜚語霸凌。她一度憂鬱、低潮，時常會想不開，透過加倍投入工作，每天花費12到14個小時在工作上，轉移注意力，才又回到平衡狀態。

走過坎坷過往，廖于瑩想透過「有肌勵」鼓勵更多人：過去很苦，但回過頭來看，你現在的努力都很值得，千萬不要為了別人的眼光，不敢追求自己想要的，靠自己努力的這幾年，打拼的這一切都很值得。

這世界上會有人喜歡你、會有人討厭你，做你自己，別為了別人而活，用運動找回自信、美力。