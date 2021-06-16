有片！睡前拉伸15分鐘 改善腰痠背痛

疫情期間，許多人的工作型態從辦公室轉為居家辦公，導致每天長時間維持一樣的姿勢，一天下來，肌肉就變得更加僵硬，到底該怎麼做才能改善緊繃的身體？

今天教你睡前拉伸15分鐘，不僅能緩解緊繃的肌肉，身體放鬆後，也能提升睡眠品質與生體機能。準備好瑜珈墊跟著影片練習，每天花一點時間與自己對話，達到身心靈上的寧靜。

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