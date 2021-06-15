有片！翹臀養成記 五分鐘居家炸臀肌運動

近年來健身風氣日漸盛行，許多女性渴望追求健康、凹凸有致的體態，卻因為工作長期久坐，導致臀部欠缺訓練而不緊實。今天教你五個動作，僅需五分鐘的時間，就能燃燒屁股。

影片的五個動作分成左右兩邊，每個動作持續30秒，中間不休息，為初級版的臀肌訓練，適合還無法做高強度、長時間運動的新手。快利用空閒時間，跟著影片一起炸裂臀肌！

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