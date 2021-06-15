為了生小孩　成功戒掉20年菸癮、減去27公斤　Wawa：因為運動更上癮！

擁有23年經歷的廣告樂血研究院院長Wawa，本名吳玉琥，外型精實陽光的他，很難想像在四年前，竟是重達101公斤的「重量級人物」！

當時除了體重超標，生活習慣更是不正常，一天抽上一包多的菸是家常便飯。是什麼原因讓他改變念頭，成功地戒菸、減重，並且堅持至今？

我是個容易上癮的人

Wawa接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享他如何從20年老菸槍，搖身一變成為運動上癮者的心路歷程。

目前是一間廣告公司經營者的Wawa，一年多前為了宣傳公司，開始經營自媒體「廣告樂血研究院」，透過IG、Youtube和Podcast，分享關於廣告業的工作點滴與知識。

從一開始只有親朋好友幫忙按讚，到現在擁有一萬多個追蹤者，Wawa說，只要是他想要做的事，確立了目標後，就不會被數字綁架。

如同經營自媒體的決心和毅力，他在減重上也是一步一步堅定地走，四年多來，調整飲食搭配規律運動，從101公斤成功減到84公斤。

找到目標等於成功一半

扭轉生活習慣的關鍵，一切都始於四年前，決定生小孩的那一刻。

跟另一半在一起16年、結婚6年，原本已經立志要當頂客族，一輩子享受專屬彼此的兩人時光。然而有一次旁人問他：「你是不是不想要小孩？」卻發現自己無法確定。

Wawa說，既然都知道有一天可能要做，那就現在去做吧！立刻安排了健康檢查，開始調整身體狀態，作為一個二十多年的老菸槍，決定先從戒菸下手。

每天進步一點點

他到戒菸門診拿尼古丁口香糖，搭配尼古丁吸入器，短時間內就成功戒掉二十多年來的菸癮。明明是很不容易的事，下定決心就能立刻達成，自律的特質一覽無遺。

同時間Wawa也開始運動，從來沒有運動習慣的他，先從慢跑開始，他笑著說，當時一公里就要跑上十五分鐘，跑完再做三個深蹲已是極限。

然而每天進步一點，堅持會帶來驚人的改變，如今要他從紅樹林慢跑到漁人碼頭來回一趟，已成小菜一碟。

找到堅持的方法

飲食控制的部分，Wawa說，當你吃東西前會先看熱量表，就已經成功了。

從一開始極端地把每樣食物都過水，到現在聰明擇食，吃得方便又開心，他強調，不論是運動和飲食，只要找得到能堅持的原則，你就能堅持的下去。

他建議剛開始減重，不要將數字當成目標，因為肌肉與脂肪的增長消減，讓你可能在前幾個月都看不到體重的成效。

而大部分的人會失敗，就是因為找不到快感，不滿和沮喪帶來的失落就會讓你停下來。

Wawa分享了一個自己戒菸時的做法，每天在日曆上會畫一條槓，戒一天就畫一條，當你看得到東西往前走，你才有動力繼續下去。

找到你的「北極星」

透過「有肌勵」，吳玉琥想鼓勵更多人：

我自己很不喜歡的一句話是馬上開始，因為馬上開始這句話很虛幻，跟喊著我要戒菸、我要減肥一樣，只是變成口號。

如果口號有用，這世界上就不會有胖的人、抽菸的人、不健康的人。

去找出讓你想做的原因，有個大目標，不要被數字綁架，然後就堅持下去！