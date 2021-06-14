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有片！4分鐘虐腹TABATA 訓練核心肌群

聯合新聞網 / 江柏蓉
4分鐘虐腹TABATA，擺脫肚肉，訓練核心肌群。圖/Canva
4分鐘虐腹TABATA，擺脫肚肉，訓練核心肌群。圖/Canva

端午節假期，是否因為吃太多的粽子，讓原本平坦緊實的肚子又多了一層肉呢？今天教你4分鐘TABATA，訓練腹部核心肌群。

影片中五個動作，每個動作跟著節奏做30秒，動作與下一個動作間，休息10秒，因為休息時間較短，建議不要完全放鬆，才不會跟不上！快喝口水，跟著影片一起動起來。

更多訓練影片，快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，端午吃肉粽，體重不會重！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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