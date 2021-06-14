有片！4分鐘虐腹TABATA 訓練核心肌群

端午節假期，是否因為吃太多的粽子，讓原本平坦緊實的肚子又多了一層肉呢？今天教你4分鐘TABATA，訓練腹部核心肌群。

影片中五個動作，每個動作跟著節奏做30秒，動作與下一個動作間，休息10秒，因為休息時間較短，建議不要完全放鬆，才不會跟不上！快喝口水，跟著影片一起動起來。

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