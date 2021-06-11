有片！一張瑜珈墊就搞定 十分鐘徒手居家訓練

全國第三級警戒延至6月28日，面對居家防疫時間的延長，在家的你是否還有持之以恆的運動？

今天的徒手居家訓練，十個動作只要十分鐘！就能感受身體炸裂的快感，還有運動完揮灑汗水的舒暢感，快拿起瑜珈墊，跟著影片動起來！

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