告別外商光環 花三個月鍛煉自我 拿下三鐵分組冠軍 吳玉屏：只有我能定義自己！

如果有機會進到心中的夢幻企業工作，有著人人稱羨的薪資、頭銜、福利，是你，會捨得離開嗎？

研究所畢業後，即任職於知名外商美妝集團的吳玉屏，在去年勇敢告別了七年的工作。

頓時間失去重心的生活，在姊姊的鼓勵下報名了鐵人三項，吳玉屏當時甚至連公路車都不知道怎麼上去，卻在三個月後拿下分組冠軍！

人生的轉彎需要勇氣，是什麼讓她能夠果斷做出改變，並且持續突破自我，成為更好的自己？

擠進窄門後的生活

吳玉屏接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她在過去一年，為了拿回人生的主導權，勇於做出改變的心路歷程。

最初的起點，是一堂廣告學的課，讓原本主修香粧品學系的吳玉屏，在大三那年，立下了要到知名外商品牌工作的決心。

為了走進徵才比賽的窄門，她跨界讀企管碩士，花了三年的時間，成功拿下dream job。

然而接下來的七年裡，即便身處在最想要的位子上，卻忙碌到幾乎失去自己的生活，連身體也弄壞了。

工作帶來的光環並不屬於我

吳玉屏談起在高壓的工作狀態下，加上三餐不定時，幾乎身邊每個同事都跟她一樣有胃食道逆流的問題，她回想起有一次甚至胃筋攣痛到無法下班。

同時間，她也發現私人生活已經被漸漸吞噬，半夜還在公司加班是家常便飯，雖然每天投入在真心熱愛的事上，卻感到失去自我的徬徨。

這樣的狀態下，不免開始懷疑自己的價值是什麼？也擔憂著當有一天不再有這間公司的光環，還剩下什麼？

吳玉屏知道，不停下來人生不會有轉變，與其保持在看不到終點、不知道為什麼而努力的狀態，不如給自己一次勇敢的機會。

生命短暫經不起等待

去年三月正值疫情爆發之際，加上幾位名人的相繼猝逝，讓她深刻體認到人生的無常。

吳玉屏提到，當時正好要跟一位女星合作，明明前幾天還在聯繫，過幾天就看到新聞上重病昏迷的消息，覺得這些事情離自己好近。

這一切，讓她更加確定自己的決心，同時間結束了七年的工作、一段三年的感情，完全恢復自由身。

原訂要到印尼考潛水教練證照的課程，因為疫情而停擺，在姊姊的邀請下一起生活了一段時間，每天跟著熱愛運動的姊姊，登山、騎腳踏車、游泳、慢跑，最後姊姊乾脆提議：「妳要不要報名鐵人三項？」

活成自己想要的樣子

一個完全沒比過三鐵的人，不會騎公路車、沒有在自由水域游過泳、沒有跑步的習慣，卻在七月底報名了十月要舉辦的「WeFight墾丁鐵人三項」。

吳玉屏拿出她有了決心就能達成的毅力，每天定時安排訓練菜單，拿出鐵一般的意志在練習，在訓練的過程中，她也得到了許多體會。

「我最喜歡問別人你游泳、跑步、踩假踏車的時候，都在想些什麼？」因為她發覺，這是一段最能跟自己好好相處的珍貴時刻，可以全神貫注在觀察呼吸、身體，感受每一次的踩踏與換氣。

三個月後，以三小時二十四分鐘的成績，拿下三鐵分組冠軍，比起最後亮眼的成果，吳玉屏說，過程中的磨練才是她體認到最可貴的事。

只有我可以定義我自己

每一天都比昨天的自己更進步一點，透過運動，吳玉屏更認識自己的內心，因為只有知道自己的極限在哪，才有下一次突破的機會。

透過「有肌勵」，吳玉屏想鼓勵更多人：

你的價值不是由別人來定義的，要有勇氣讓自己休息，停下來去選擇想要的生活，拿回人生的主導權。