有片！8分鐘下肢間歇運動，一起練出緊實下半身

黎淑敏20歲離鄉背井嫁到台灣，新婚不久後陸續生下兩個孩子，卻慘遭前夫多次家暴，被打的渾身瘀青，當時憂鬱到吃什麼吐什麼。五年前，33歲的她勇敢選擇自己想走的路：離婚、創業、完成碩士學業。黎淑敏用這些年，完全實踐了她的人生座右銘：「活成自己想要的樣子！」

2021-06-08 09:35