快訊

屍體沒染疫跡象…6人中5確診 法醫：死亡案應全PCR

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片！8分鐘下肢間歇運動，一起練出緊實下半身

聯合新聞網 / 林祐遙
8分鐘下肢間歇訓練，練出緊實下半身。圖/Canva
8分鐘下肢間歇訓練，練出緊實下半身。圖/Canva

居家防疫期間，戶外活動通通喊停，正式成為沙發馬鈴薯的你，大腿和屁股肉，還受控制嗎？

全台女性健身社群「有肌勵」邀請Iron士倫老師，分享8分鐘下肢間歇訓練運動，一共四個循環，每個循環有四個動作，動作間休息3秒，雖然難度有一點點高，但是只要持續做完，下半身緊實線條就是你的了！

更多訓練影片，請至「有肌勵」粉絲專頁按讚，不要錯過任何一個能變瘦、變美的機會唷！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

日常清新妝 視訊會議我不怕！

疫情延燒，全台三級警戒延至6/28，居家辦公的你，是不是有偷偷地讓自己稍微「放縱」一點呢？是不是偷偷想著：「反正不用出門上班，不用保養、不用化妝，讓皮膚好好休息吧。」

有片！8分鐘下肢間歇運動，一起練出緊實下半身

居家防疫期間，戶外活動通通喊停，正式成為沙發馬鈴薯的你，大腿和屁股肉，還受控制嗎？

從90公斤到45公斤，裴辰減掉一個自己：「對方不愛我，那我就愛自己」

高中為了追愛，90公斤的裴辰開啟了減肥之路，停經、胃痛、遭受店員冷眼，減肥之路，走得好辛苦。 國考壓力一度讓減肥失敗、還失戀到痛不欲生，是什麼原因讓裴辰不願放棄？

有片！8分鐘腹部訓練 練出迷人馬甲線

居家防疫期間，對於家中隨手可得的食物，還有隨處可坐的沙發，是否感覺肚子又多了幾層肉？

走出家暴陰影　離婚、創業、唸碩士　黎淑敏：努力活成自己想要的樣子！

黎淑敏20歲離鄉背井嫁到台灣，新婚不久後陸續生下兩個孩子，卻慘遭前夫多次家暴，被打的渾身瘀青，當時憂鬱到吃什麼吐什麼。五年前，33歲的她勇敢選擇自己想走的路：離婚、創業、完成碩士學業。黎淑敏用這些年，完全實踐了她的人生座右銘：「活成自己想要的樣子！」

有片！居家防疫練身體 下肢肌力訓練攻略

疫情延燒，居家防疫期間能不出門就不出門，待在家不僅救台灣，也是鍛鍊身體的好時機，今天教你扎實的腿部肌群訓練，在家也能練出漂亮的肌肉線條。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。