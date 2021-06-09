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有片！8分鐘下肢間歇運動，一起練出緊實下半身
居家防疫期間，戶外活動通通喊停，正式成為沙發馬鈴薯的你，大腿和屁股肉，還受控制嗎？
全台女性健身社群「有肌勵」邀請Iron士倫老師，分享8分鐘下肢間歇訓練運動，一共四個循環，每個循環有四個動作，動作間休息3秒，雖然難度有一點點高，但是只要持續做完，下半身緊實線條就是你的了！
更多訓練影片，請至「有肌勵」粉絲專頁按讚，不要錯過任何一個能變瘦、變美的機會唷！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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