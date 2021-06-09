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日常清新妝 視訊會議我不怕！
疫情延燒，全台三級警戒延至6/28，居家辦公的你，是不是已經呈現素顏也沒關係的狀態了呢？全台最大女性健身社群「有肌勵」將於6/10(四）晚上八點，線上直播教學，如何做好基礎保養，以及分享在家也能畫的清新妝容，遇到臨時召開的視訊會議，也能自帶女神光登場。
居家期間，偷偷熬夜追劇的黑眼圈、整天關在冷氣房裡的乾巴巴皮膚，通通藏不住，因為減少外出，女性朋友們是不是已經呈現一個「居家感」呢，如果這時候，老闆臨時的視訊會議來了怎麼辦？
別擔心，「有肌勵」，教你日常保養小撇步，以及簡單日常妝容，6/10（四）晚上八點，鎖定「有肌勵」粉絲專頁，直播分享最簡單的保養秘訣，還有在家也能畫的清新妝容，臨時視訊真的不用怕。
這場直播，會逐步教學，簡單不繁瑣的保養以及上妝步驟，6/10(四)晚上八點，「有肌勵」線上直播，我們不見不散。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
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