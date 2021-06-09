從90公斤到45公斤，裴辰減掉一個自己：「對方不愛我，那我就愛自己」

高中為了追愛，90公斤的裴辰開啟了減肥之路，停經、胃痛、遭受店員冷眼，減肥之路，走得好辛苦。

國考壓力一度讓減肥失敗、還失戀到痛不欲生，是什麼原因讓裴辰不願放棄？

開啟減肥之路

高中時期因課業壓力大，本身就愛吃甜食的裴辰為紓解壓力，更是不忌口，體重直接飆升到90公斤，那時候，單戀上一位學長，學長身邊總是充滿瘦瘦高高的漂亮女生，回頭看看自己的樣子，裴辰連上前搭話都不敢。

於是裴辰開始減肥之路，但這個過程卻非常不健康，網路上盛行的減肥方法，裴辰都試過，甚至網路上盛行的保鮮膜減肥法，裴辰也試過。

最後，裴辰依舊沒有鼓起勇氣去告白，高中畢業後，進到大學，第一件事情她就加入了系上的羽球隊，閒餘之時，還會去攀岩、爬山，再加上一點點的飲食控制，減肥之路算是有點小成績。

遭男店員冷眼

從90公斤到70公斤，裴辰自覺已經有很棒的成績，減肥本來就不能急，需要透過健康飲食以及更高強度的運動，才會有更好的效果，一次與媽媽出外購買新衣服的時候，裴辰向男店員詢問有沒有她的尺寸時，卻被男店員從頭到尾，以不友善的眼神打量一番，然後丟下一句話：「沒有」

那時候男店員嫌惡的表情、語氣，裴辰說她永遠都不會忘記，一句「沒有」，瞬間否決了她的努力，裴辰難過的跟朋友哭訴，最後她下定決心，要讓自己變得更美、更瘦，於是真正開啟了她的運動之路。

最難熬過的是壓力

減肥過程中，裴辰覺得最痛苦的就是喜歡的食物都要先拋到腦後，只要遇到外食，她一定要過水，戒糖階段，造成體力不佳、情緒暴躁，裴辰都咬著牙忍耐。

在職場生活中，和優秀的媽媽在同一公司，因為怕表現不好會影響到媽媽，壓力一度飆漲，離職後，在準備國考時，壓力真的太大了，裴辰抓起糖就往嘴裡塞，這一塞，為了減肥所做的努力，幾乎是白費了。

卡關是享受過程

裴辰在減肥時，還遇到停經、胃痛的症狀，一次失戀，更是痛不欲生，但天生樂觀的裴辰轉個念心想：「對方不愛我，那我就好好愛自己！」

就這樣轉個念，繼續維持運動習慣，為了減脂，也開始學會了重訓，也懂的如何更健康的做飲食上的控制，慢慢的，從90公斤的豐腴少女，變成了45公斤的健美女孩。

鼓勵你的話

原先胖到連爬樓梯都會喘的裴辰，透過運動，體態變得更好了，因為柔軟度不佳，她還嘗試了瑜伽，只要是能做的運動，她都讓自己盡力的去嘗試。

透過「有肌勵」的採訪，裴辰也想告訴大家，千萬不要去在乎別人的閒言碎語，然後就迷失自己走往目標的道路，要相信自己一定做得到。