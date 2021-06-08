有片！8分鐘腹部訓練 練出迷人馬甲線

對你來說，運動的意義是什麼？對於從小開始打球的黃炳彰來說，運動不只是運動，更是他用來排解生活壓力的方式。然而，三年前的一場意外，導致他被醫生宣告可能再也無法回到球場，術後更因為不敢運動，短短一年內就胖了二十公斤！如今體型壯碩結實的黃炳彰，究竟是如何積極轉變心態，能夠繼續享受運動帶來的快樂？

2021-06-07 09:08