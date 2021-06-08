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有片！8分鐘腹部訓練 練出迷人馬甲線

聯合新聞網 / 江柏蓉
8分鐘腹肌訓練，練出迷人肌肉線條。圖/Canva
8分鐘腹肌訓練，練出迷人肌肉線條。圖/Canva

居家防疫期間，對於家中隨手可得的食物，還有隨處可坐的沙發，是否感覺肚子又多了幾層肉？

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社團：女性專屬|健身的我超美

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