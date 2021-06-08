走出家暴陰影　離婚、創業、唸碩士　黎淑敏：努力活成自己想要的樣子！

黎淑敏20歲離鄉背井嫁到台灣，新婚不久後陸續生下兩個孩子，卻慘遭前夫多次家暴，被打的渾身瘀青，當時憂鬱到吃什麼吐什麼。

五年前，33歲的她勇敢選擇自己想走的路：離婚、創業、完成碩士學業。

黎淑敏用這些年，完全實踐了她的人生座右銘：「活成自己想要的樣子！」

坎坷的婚姻路

黎淑敏接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她告別過去的憂鬱陰霾，勇敢活出人生新面貌的故事。

來自廣東的黎淑敏，20歲隻身嫁到高雄，往後十幾年充滿荊棘的婚姻路，她一路走得坎坷。

問起當時堅守婚姻的理由，她說為了兩個年幼的孩子，想要有個完整的家，總還想再試一試。

然而最後還是失敗了，她坦言，其實婚姻的不幸福，孩子也都看在眼裡，與其不斷忍讓，更想為自己而活。

投資自己勇敢創業

33歲那年，黎淑敏做出人生兩個重大決定：離開不快樂的婚姻，接著勇敢創業，做的是她擅長的美容SPA。

黎淑敏回想創業前的過往，十幾年前在高雄的求職市場，她說對中國籍新娘來說相對封閉、困難。

然而她仍積極迎面挑戰，靠著出色的口才與專業的技術，做過百貨美妝專櫃、美容儀器公司行銷講師，最後還被邀去專職管理一間美容SPA店。

有了主管一間店的經歷，她決定獨自創業，打造屬於自己的事業版圖。

進修之路不停歇

創業後，黎淑敏的腳步仍不停歇，一張證照接著一張證照的考，持續精進自己的實力與技術。

為了圓一個求學夢，只有高中學歷的她，35歲那年以同等學歷報考行銷管理系所碩士，在去年成功完成學業。

進步的路仍不停止，任職與美容產業的她，對於個人的外型與身材也有所堅持。

她發現35歲以後，因為新陳代謝不佳，加上工作屬性總是三餐不正常，小腹怎麼也消不下去，因此在今年決定踏入健身房。

越忙的人越有時間運動

如今，38歲的黎淑敏，有兩個高中生的兒子，外型亮眼、事業亮麗。

做什麼像什麼的個性，在運動上也可見一斑，今年初加入健身房後，她不論工作再忙，每天都會去運動一到兩個小時。

黎淑敏說，美容SPA的工作時數每天長達十到十二小時，加上又是體力活，過去根本不覺得自己還有時間和體力去運動。

然而至今仍每天都能堅持動一動，不僅不顯疲累，反而工作起來更有力量，精神也更好了！

活成自己想要的樣子

面對過去的人生經歷，透過「有肌勵」，黎淑敏想鼓勵更多人：

「活成自己想要的樣子」一直是我的座右銘，我告訴自己：無論這個世界對你怎樣，都請你一如既往的努力、勇敢、充滿希望。

在人生的歷程中，人們的幸福生活在很大程度上要依靠人們自身的努力，依靠自己的勤奮自我修煉自我磨練和自律自制。

努力的樣子雖然有點狼狽，但靠自己的樣子最美，願妳我都能活成自己想要的樣子！