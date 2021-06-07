有片！居家防疫練身體 下肢肌力訓練攻略

疫情延燒，居家防疫期間能不出門就不出門，待在家不僅救台灣，也是鍛鍊身體的好時機，今天教你扎實的腿部肌群訓練，在家也能練出漂亮的肌肉線條。

下肢肌力訓練6個動作，每個動作12下，每個動作做完6組，再換下一項，由於難度偏高，開始訓練前，先喝口水深吸一口氣，再著影片一起動一動！

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