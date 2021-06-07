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十字韌帶斷裂 一年胖二十公斤 黃炳彰：感謝意外，讓我得到比失去更多！

聯合新聞網 / 陳怡雯
左膝十字韌帶斷裂後，黃炳彰靠著持續健身恢復原有的運動表現。圖片由黃炳彰授權「有肌勵」刊登
左膝十字韌帶斷裂後，黃炳彰靠著持續健身恢復原有的運動表現。圖片由黃炳彰授權「有肌勵」刊登

對你來說，運動的意義是什麼？

對於從小開始打球的黃炳彰來說，運動不只是運動，更是他用來排解生活壓力的方式。

然而，三年前的一場意外，導致他被醫生宣告可能再也無法回到球場，術後更因為不敢運動，短短一年內就胖了二十公斤！

如今體型壯碩結實的黃炳彰，究竟是如何積極轉變心態，能夠繼續享受運動帶來的快樂？

籃球是治癒壓力的良藥

黃炳彰接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享他在十字韌帶斷裂後，如何靠著健身，重拾健壯的身體。

他任職於忙碌的半導體物流業，即使下班後已疲累不堪，仍能花上單趟就要四十分鐘的車程，只為打一場籃球。

因為對他來說，每天最重要的事，除了上班就是打球，每週保持三到四次的頻率，可說是佔了生活極大的比重，更是不可或缺的重心。

不能打球像是被宣告死刑

黃炳彰說，他自小就熱愛運動，國小開始打排球，國中是排球校隊，高中更是從排球、籃球打到鉛球。

即使在以升學為主的體制中成長，他仍堅持運動不中斷，畢業後，更是一路保持運動習慣至今近二十年。

運動對他來說不只是運動，更是排解壓力、放鬆身心的絕招，沒有打一場球不能解決的困擾，如果有，那就再打一場！

然而一次在籃球場上的意外碰撞，讓他整整一年都無法打球，工作壓力加上不能運動的失落感，體重不知不覺慢慢增加，最後從93公斤胖到110公斤。

重拾向前的動力

明明是鼓起了勇氣才去動的十字韌帶手術，術後卻因為心理壓力，遲遲不敢重拾運動。

看著變胖的自己，黃炳彰回憶起動手術的初衷，不就是為了再次回到運動場上嗎？！

他積極復健，開始接觸健身，對比起籃球的高強度與不確定性，健身相對安全性較高，也不會過度劇烈。

兩年多來固定的健身，讓他不只肌力增加，心理素質也增強，重拾了對身體的信心。

開啟人生的各種可能

回憶起受傷的過程，黃炳彰感謝曾是八仙塵暴受害者的女友，給予他滿滿的正能量。

他說，女友明明遇過更打擊的創傷，雙腳三度灼傷、滿是疤痕，卻從不因此感到自卑，反倒樂觀開朗，更以實際行動，鼓勵更多與她有相同經歷的傷者。

也因為女友，開始接觸更多元的運動類型，潛水、爬山、滑雪、野營，每一次的新挑戰，拓展的不只是個人體驗，還有交友圈跟世界觀。

回頭一看這場意外，黃炳彰說，得到的比失去更多，因為如果沒有受傷，他可能只是一直打籃球。

不要專注於眼前的失敗

走過一遭意外，如今更享受運動帶來的美好，透過「有肌勵」，黃炳彰想鼓勵更多人：

有時候我們只會專注於眼前失去的東西，可是時間拉長一看，你會發現得到更多更美好的東西。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

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