有片！初學者友善瑜珈 居家防疫伸展

疫情延燒，不只學童停課改在家線上學習，許多企業也開始執行居家上班，減少外出的機會，然而白天在家除了辦公，還必須多花心思照顧小孩，忙碌的你，是否又多了一份壓力？

今天的瑜珈伸展對初學者非常友善，就連沒有接觸過瑜珈的人也能輕鬆進行，不需要瑜珈墊，僅需要一顆抱枕，是不是迫不及待想放鬆身心了呢？快跟著影片一起舒壓！

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