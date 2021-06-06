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有片！初學者友善瑜珈 居家防疫伸展
疫情延燒，不只學童停課改在家線上學習，許多企業也開始執行居家上班，減少外出的機會，然而白天在家除了辦公，還必須多花心思照顧小孩，忙碌的你，是否又多了一份壓力？
今天的瑜珈伸展對初學者非常友善，就連沒有接觸過瑜珈的人也能輕鬆進行，不需要瑜珈墊，僅需要一顆抱枕，是不是迫不及待想放鬆身心了呢？快跟著影片一起舒壓！
更多訓練影片，快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起伸展筋骨！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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