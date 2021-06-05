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有片！4分鐘爆汗TABATA 讓你全身燃燒脂肪

聯合新聞網 / 江柏蓉
4分鐘TABATA，燃燒你全身脂肪。圖/Canva
4分鐘TABATA，燃燒你全身脂肪。圖/Canva

居家防疫期間，擔心在家裡的訓練有限，無法達到像健身房一樣的成效？

今天教你六組動作，並重複做三到五次，讓你即使在家也能像在健身房一樣炸裂身體，快喝口水，跟著影片動起來！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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