視力0.05度的體能教練 胡映君：什麼事都要勇敢一點

從小被霸凌，自有記憶以來視力慢慢退化，九年的時間，對小時候的胡映君來說，如同噩夢般的煎熬，原以為只是單純近視，最後卻被診斷出黃斑部病變，視力僅有0.05度的她，是如何走出視障陰影，活出自信？

九年的噩夢

胡映君接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她的人生故事，以及如何靠運動，走出封閉的自己。

因為皮膚不好、體態臃腫也不善言詞，胡映君從國小開始就遭受言語霸凌，年幼的她，產生極大的心靈創傷，自卑、封閉的負面情緒排山倒海的來，因為不想讓家人擔心，遲遲不敢發聲向外界求救。

由於雙眼畏光，胡映君從小就非常討厭體育課，卻為了融入大眾，忍痛上完，直到國三那年，才有勇氣向家人訴說眼睛的不便，再次診斷，即確診為黃斑部病變，因為錯失了黃金診療期，胡映君將隨著年齡增長，面臨全盲的風險。

危機就是轉機

領有中度視障手冊的胡映君，大學畢業後開始找尋工作，對服務業抱持憧憬的她，希望能成為第一線人員服務大眾，卻因為視力不便而屢遭拒絕，求職之路處處碰壁。

求職之路不順的胡映君，便在親戚的工廠認真工作，卻因生產力有限而達不到成效，深受打擊的她不知何去何從。

回想起這段工作經歷，胡映君表示，當下雖然失落，卻也十分感謝，因為這段過往，才促成走向另一條路，擁有現在開朗、自信的她。

幸好有你

隨著老公到台北的胡映君，在老公的鼓勵下，加入小班制的體適能課程，因為是室內上課，沒有畏光的困擾，加上學員間的互動都很友好，胡映君漸漸喜歡上運動，經歷一年多的訓練，從原本下巴到腳趾都會抽筋的零肌力女孩，蛻變成為擁有體適能和跳床的雙證照教練。

愛上運動的胡映君，不只體態變好，人際關係也有所改善，漸漸的找回自信，現為體能教練的她，與老公和好友開了一間體適能教室，希望能幫助更多像她一樣零肌力的人，培養好運動和飲食習慣。

透過「有肌勵」胡映君想鼓勵更多人：

環境很重要，自己的態度更重要。凡事勇敢一點，與其害怕犯錯，不如放手去做，寧願從失敗中成長，也不要讓自己後悔。