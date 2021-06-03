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有片！邊追劇也能做的5個居家有氧運動

聯合新聞網 / 江柏蓉
在家也能做的有氧運動，促進心肺功能。圖/Canva
在家也能做的有氧運動，促進心肺功能。圖/Canva

居家防疫期間，正是鍛鍊身材的好時機，但你知道有氧運動真正的定義嗎？今天教你五個在家也能做的有氧運動。

真正的有氧，看的是時間及心率強度，所需的鍛鍊時間及程度因個人狀態而異，今天示範5個隨處都可做的有氧運動，即使你正在追劇也能邊看邊做，快找一個寬敞的空間，跟著影片一起動一動！

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