只要重訓，骨盆腔就發炎 腹肌媽媽林俐廷：「最幸運的事，是我愛上了運動」

努力求子卻失敗，身材還因此走樣。為了瘦身開始運動，卻只要重訓，骨盆腔就發炎，挫折的味道，很苦。

林俐廷沒有放棄，48歲成功考取健身教練證照。為什麼可以勇往直前不放棄，原因在哪裡？

47歲才與運動結緣

林俐廷，30歲步入婚姻，36歲、39歲分別生下兩個女兒，正式成為全職的家庭主婦，不但全力照顧於家庭，同時也投資房地產、擔任女兒學校家長會副會長、還是社區主委，就連生活的大小事，林俐廷都可以一手掌握。

45歲那一年，因為老公想要再拼一個兒子，用盡方式拼了兩年，依然無緣，身材也跟著走樣，透過網路接觸了「無氧有肌運動」，林俐廷愛上運動這件事，找了三個理想體型的照片，幫自己立下目標，然後前進。

我也想舉槓片

開始運動的林俐廷，為了朝向更理想的體態，接觸了重訓，沒想到因體質問題，只要重訓，骨盆腔就開始發炎，變成了運動一天、躺著休養七天的狀態。

林俐廷總想著：「好想像教練那樣舉槓片啊！」，但是身體條件卻不允許，不願放棄的她和教練討論之下，決定換個方式做訓練，透過每週三次徒手核心訓練30分鐘、嚴格的健康飲食管理、營養品的補充，來達到自己當初設下的目標。

連教練都佩服林俐廷的毅力，甚至建議她去報考AFFA健身教練研習培訓，於是48歲的林俐廷和一群20幾歲的年輕學員，共同完成了培訓，並且取得證照。

別讓陪伴成後悔

林俐廷說，她一直是個幸福、幸運的人，爸爸媽媽沒有病痛、老公支持她所有想法、小孩也都健康的長大，直到50歲那一年，公公罹患膀胱癌而離世，變成她近年來最無力、最惋惜的事情。

當初考證照，出發點是為了想鼓勵長輩可以做些簡單的運動來保養身體，不斷學習專業知識，也是為了這些長輩的需要，沒想到，卻無法學以致用在自己公公的身上，明明有專業能力，卻來不及協助，成了林俐廷近年來心中的遺憾。

成為手心向下的人

經過公公罹癌、離世，林俐廷更注重身體健康，更著力研究健康飲食，熱愛烘培的她，結合專業知識，創作零負擔甜點，來分享給大家。

有了證照之後，林俐廷開了自己的運動教室，但她不是為了賺錢，而是要幫助更多長輩能夠透過專業指導，藉由運動找回健康、找回行動力。

鼓勵你的話

透過「有肌勵」，林俐廷想告訴大家，雖然我是全職媽媽，但女人一定要學會偷點時間給自己，哪怕是刷牙的五分鐘，都可以拿來做深蹲。

相信就有力量，相信自己無極限，不設限！想是問題，做是答案，贏在行動力！再小的努力乘以365都會變得很偉大！