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有片！給我一首歌的時間 5組TABATA初級徒手運動

聯合新聞網 / 江柏蓉
TABATA徒手運動，讓你燃燒脂肪、提升代謝。圖/Canva
TABATA徒手運動，讓你燃燒脂肪、提升代謝。圖/Canva

新冠肺炎疫情延燒，許多人選擇在家抗疫，也因為在家的時間變長，利用運動來打發時間成為最佳選擇，到底在家要如何利用有限空間，達到高效減脂？

今天教你5組TABATA徒手運動，僅需一首歌的時間，就能燃燒脂肪、提升代謝，因為組間休息的時間較短，調整好呼吸就可以進入下一組動作，影片節奏輕快，適合健身新手在家跟著做，快拿出瑜珈墊，跟著一起動一動！

更多訓練影片，快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起燃燒脂肪！

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