有片！給我一首歌的時間 5組TABATA初級徒手運動

從小在都市裡長大的林凱笛，一身黝黑的皮膚，不說還以為她是蘭嶼當地人。七年前，原本只是造訪小島的旅人；如今，卻落地生根。白天經營賣冷麵的「海廢食堂」，晚上到夜市擺攤，當「海廢女子」幫人編髮、畫印度彩繪Henna。是什麼讓她決定拋下辦公室生活來到這裡？她說：看著蘭嶼的海，很多事就都沒事了。

2021-06-01 09:38