肢體障礙不要怕 跟著拉丁舞老師Jessie動滋起來吧

防疫悶壞了，好想起來動一動？6月4日晚上八點，全台最大女性健身社群「有肌勵」邀請Jessie教練，在粉絲專頁直播拉丁舞教學，陪大家一起在家動滋起來，不用擔心跟不上，只要換上運動服，拋下所有的煩惱，周五晚上一起來搖擺！

從小就被嘲笑體型像女金剛的拉丁舞老師Jessie，上了大學開始學習拉丁舞，並且透過健康飲食，以及搭配瑜珈墊運動來雕塑身材，現在40歲的她，體態比從前更好，年齡似乎沒有在Jessie身上留下痕跡，現在更是開課分享自身經驗以及訓練菜單。

如果平常的居家運動影片，已經不能再滿足你，這場拉丁舞線上直播教學，即將燃起你舞動的心，記得6月4日晚上八點，鎖定「有肌勵」粉絲專頁，我們線上直播不見不散。