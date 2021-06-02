國內首位出櫃的跨性別女跑者 王渝溥：我會一直當個愛跑步的開朗女生！

王渝溥從小到大都是數理資優班第一名，她是家族的驕傲，但總因性別認同飽受歧視和嘲笑。25歲時在美國麻省理工學院攻讀博士學位時，她決心「要做回一個女人」，成為國內首位出櫃的跨性別女跑者，活躍跑者圈。

「裙子妹妹」王渝溥，如何在掙扎中找到自己的道路？

被誤當男孩子養大

王渝溥接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，道出這段尋找自我認同的艱辛過往。

王渝溥是跨性別者，雖然出生是個男孩子，但從幼稚園開始，就深信自己是童話故事中的公主，雖然從小一直被當作男生養大，求學時也理所當然覺得能跟男同學混熟，後來發現根本打不進他們的圈子裡！

尤其國小三年級開始念數理資優班，班上的性別比實在太懸殊了，只能躲在角落跟少數女同學當好姊妹，忍受多數男生的冷嘲熱諷。

一路以來，因為身分遭遇的霸凌和歧視都沒少過。2014年，25 歲的王渝溥時在美國麻省理工學院攻讀博士學位時，終於確定自己的性別認同，開始服用女性荷爾蒙藥物，2019年完成性器官手術並更換證件，才逐漸脫離這樣的狀態。

連操場都跑不完

王渝溥小時候不愛運動，因為人際關係的障礙，只好發憤圖強讀書，用成績證明給大家看。下課大家都去打球時，她就帶課本去盪鞦韆，直到上課鐘聲響。

國中體適能測驗，發現自己連一圈操場都跑不完，測了快11分鐘才哭著跑完最後一圈，從此決定每天至少跑1600公尺，最多會跑到3000，風雨無阻，就算下雨天、颱風天也至少要跑800公尺。

但到了大學時代，因為出國留學沒有拿到足夠的獎學金，為免家裡經濟負擔過重，忍痛放棄規律跑步的興趣，將四年學分擠在三年內修完。

上研究所後，整天待實驗室做重複性很高的工作，壓力很大又很無聊，開始騎單車、跳現代舞、參加合唱團，更欣賞自己身體的曲線，了解每個人身體上不同之處但同樣美麗。

參加女子路跑賽

王渝溥留學的地點在波士頓，每年波士頓馬拉松總是一大盛事。幾年下來，發現身旁有認識的朋友達到參賽資格了，才驚覺原來人人都有機會能跑完42.195公里的馬拉松、甚至達到那樣的等級。

2015年研究所最後兩年，因為實驗和論文的壓力越來越大，她下定決心重拾跑步的習慣，也打算藉由規律運動，克服因為服用賀爾蒙藥物，造成精神不濟想睡覺的問題。開始路跑，很快就跑上癮了。

2016年，她找到了人生第一份工作，從此可以離開家獨立生活，穿自己想要穿的衣服，也能自己安排路跑和旅行。2017年，累積足夠的經驗、人脈和勇氣，終於參加了第一場台北女子路跑！

「我會一直當個愛跑步的開朗女生！」從此之後，各大賽事都可以看到「裙子妹妹」王渝溥的身影。除了為個人目標和保持身體健康而跑步，更藉由路跑讓更多人接觸和了解跨性別，也能用個人的正面經驗，鼓勵更多人勇敢做自己。

跑一跑就舒坦了

開始跑步之後，最顯著的改變是免疫力大幅提升。因為過敏性體質，小時候一年總有半年甚至8到9個月都在感冒，症狀往往要拖好幾周甚至一個月才痊癒。跑步後，幾乎再也不曾感冒了。

幾乎天天跑步，肌肉難免緊繃，而且天生的肌肉協調性就不佳，她也每周練1~2小時的瑜珈。夏天或天氣不適合跑步的日子，也會騎腳踏車、登山健行、水上運動（游泳、浮潛、SUP…）讓運動生活更加豐富。

王渝溥規律運動，配合飲食和作息，維持體態的健康。近幾年更體會到，運動對心理健康相當有幫助：從研究所到科技業工作，壓力大時只要出門跑步，心跳飆升一下、汗水流一流，回來就舒坦了；練習瑜珈，幫助放下過多的思緒。

每個女生都是獨一無二的

透過「有肌勵」，王渝溥想鼓勵更多人：

每個女生都是獨一無二的，或許你的故事、興趣和為了什麼而運動的初衷，跟別人不一樣，但只要從運動中得到收穫，讓自己在某些方面朝著正面的方向前進，都是很好的事。