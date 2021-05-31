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因「3+11」被指防疫破口 范雲終於現身回應了

QA解惑／日本為何選擇AZ疫苗送給台灣？有哪些問題待協商？

有片！居家美腿訓練 告別大象腿

聯合新聞網 / 江柏蓉
居家美腿訓練，即使長時間在家，也能擁有黃金比例。圖/Canva
居家美腿訓練，即使長時間在家，也能擁有黃金比例。圖/Canva

居家防疫期，哪都不能去導致時常久坐的你，是否擔心原本緊實的雙腿會變得越來越鬆馳？

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