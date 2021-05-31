有片！居家美腿訓練 告別大象腿

居家防疫期，哪都不能去導致時常久坐的你，是否擔心原本緊實的雙腿會變得越來越鬆馳？

今天教你四組動作，每組動作持續8－12下，並重複鍛鍊，即使長時間在家，也能擁有黃金比例的大長腿！是不是很心動呢？還不快站起來，跟著教練一起動一動！

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