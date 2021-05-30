前夫外遇家暴、想帶兩兒尋短 女老師：所有苦難是化妝的祝福

陳怡文是溫柔婉約的女老師，卻有個嚴重家暴的丈夫；曾經帶著兩個孩子試圖尋短，孩子一聲「我要回家！」讓她驚覺「我該給孩子更好的家！」

走過傷痕累累的婚姻，陳怡文如今堅強而樂觀，更受邀到勵馨基金會宣講，鼓勵更多婦女愛自己「只要願意努力往前走，就不怕沒有路！」

冒生命危險生產

陳怡文接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享這段化苦難為祝福的故事。

因家族遺傳高血壓，醫生囑咐陳怡文其實並不適合生產，但為了愛情，陳怡雯仍然努力懷孕，忍受懷孕期間的妊娠毒血症，產下兩個孩子。

陳怡文每次生產，醫生總會在一開始就開立抗凝血藥物控制，但副作用就是可能生產後大血崩，果然第二胎生產完，當天血崩到醫院來不及換床單，滿床的血讓值班醫師護士慌了手腳。

為了愛拚掉生命，前夫卻只是用鄙棄的語氣與睥睨的眼神，恥笑產後發胖的陳怡文：「你要不要自己低頭看看，你看得到你自己的腳趾頭嗎？」

讓你活不下去

五年前，因為前夫外遇家暴，言語與肢體暴力樣樣來，陳怡雯除了申請保護令外，只能咬著牙帶著孩子逃出那個可怕的住處，獨力買房整理，為的就是讓母子三人能有一處安身立命之處。

然而這樣並沒有遠離危險，對方為了爭奪孩子的監護權，到陳怡文任教的學校大吵大鬧、編造不實謊言到教育局控訴她；揚言假若陳怡文的長官不辦她，就要再告到教育部去，一切都是為了讓我沒有工作，無法存活下去。

陳怡文曾經帶著一樣傷痕累累的孩子，想去海邊尋短，但卻因為孩子的一句話「我不要在這裡，我要回家！」以及當時開始接觸基督信仰，而及時懸崖勒馬，決心更勇敢面對一切。

要做強悍的媽媽

生了兩個男孩後，身體的新陳代謝功能隨著年紀而減低，即使不吃不喝也一樣發胖，更因為心裡的壓力，導致身體各方面機能不斷減退。

離婚後，陳怡文邊上班邊獨自帶孩子，因為對方完全不付孩子的撫養費，只能努力兼更多課，回到家只想躺在沙發上休息，身材更是走樣到連照鏡子看自己都不願意。

然而，前夫對她產後身材鄙視的話語，那段回憶一直縈繞於心，她望著兩個孩子，決心成為一個更強壯的母親，有了勇氣與毅力開始願意改變。

雖然上班、兼課依舊工時很長，但抵擋不了想要改變的決心。孩子們吃飽晚餐後後，她到帶孩子到就離家近的有氧教室去，有氧教室備有幼兒遊戲等待空間，可以讓她安心的上樓運動。

體脂40到20

經過一年半堅持，從一週兩次到幾乎每天運動一小時，陳怡文從將近90公斤，開始一個10公斤、兩個10公斤的減下來，到離開那家有氧教室前，已經減了25公斤，也開始了解如何健康吃、168飲食、體脂比體重重要等觀念。

今年為了搭配孩子的放學時間接送，陳怡文轉到另一家健身房開始重量訓練，加入健身房做的第一次量身成績讓我深感訝異，從兩年前的體脂40%到現在20%，體重也減了約26公斤，未來希望能夠再往減第三個10公斤邁進。

#帶孩子一起突破自我

過去，因為被家暴的關係被提報為高風險家庭，陳怡文家中常常都有不同單位的社工來探訪，她連帶孩子出門去公園走走也不願意，害怕別人不經意的眼光會刺傷她。

3年前的暑假，她告訴自己「如果可以帶著孩子出國自助旅行，將來沒有任何難關可以難倒我！」那一年，她帶著小一、小班的孩子到東京自助旅行9天，愛上突破自我的感覺！

從此之後，陳怡文寒暑假一定帶孩子們出門流浪半個月，母子旅程踏遍日本東北、北海道。不能出國的今年，就離島玩好玩滿，宜花東、綠島、蘭嶼，母子三人更完成馬拉松5K挑戰，下一場要挑戰12K，10月要再挑戰半馬。

原來我可以那麼有勇氣

幾年前，任何眼光與隻字片語都足以把陳怡文輕鬆撂倒，如今她可以驕傲抬頭挺胸說：「單親，其實，我真的不擔心」。

「原來，我可以這麼有勇氣，好在，我還有這麼多愛我的人。」單親有單親的累，雙親有雙親的難。但孩子看見媽媽在這段旅程中，所激發出的自信與知足常樂，是人生意外的學習與收穫。

現在與將來，她都不斷提醒自己要活成「不讓孩子擔心的模樣」，就是這一生對孩子們最好的祝福。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

人生沒有過不去的關，所有的苦難是化妝的祝福。與其在成天恐懼擔憂的環境日漸沉淪，長痛不如短痛，只要願意努力往前走，就不怕沒有路。