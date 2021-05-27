坐著也能瘦！15分鐘緊實手臂操 練出漂亮線條

第一次接觸籃球，是在曾郁凱小學二年級時，那一年媽媽因病離世，在桃園觀音鄉下的籃球場上，小小的他，因為籃球得以忘卻所有煩惱。曾郁凱說，是籃球讓他認識了更多的人、看見了更多風景，縱使最後並沒有如小時候想像的以籃球為業，他仍感謝走過的那些路。

2021-05-27 09:15