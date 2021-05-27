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坐著也能瘦！15分鐘緊實手臂操 練出漂亮線條

聯合新聞網 / 江柏蓉
15分鐘緊實手臂操，練出漂亮線條。圖/Canva
15分鐘緊實手臂操，練出漂亮線條。圖/Canva

全國三級警戒延至6/14，居家防疫期間，除了自律健身，是不是也想來點低強度運動放鬆自己？

15分鐘緊實手臂操，僅需一張椅子，就可以利用多組動作來訓練手臂上的不同肌群，因為沒有高難度的強烈運動，男女老少都適合在家跟著做，快坐下來跟著影片一起動一動！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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