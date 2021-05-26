有片！疫情待在家，營養師告訴你這樣吃才健康！

疫情延燒，民眾人心惶惶，為了在家長期抗戰，超市、賣場出現大量搶購潮，到底要怎麼吃才能提升免疫力？全台最大女性健身社群「有肌勵」邀請到中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃琳惠，分享居家防疫，這樣吃才健康！

防疫飲食三部曲

第一部－全榖雜糧當主食：加工食品不利營養攝取，建議一餐換成全榖雜糧，來補足流失的維生素與礦物質。

第二部－適量攝取蛋白質：蛋白質是建立和修補各項組織和器官的重要元素，建議攝取手掌大小的份量較充足。

第三部－蔬菜水果每天吃：三蔬二果當準則，一份的份量以女生的拳頭為基準。

黃金五要點「三不二要」

1.不要囤積食物：食物囤積越久，腐敗、變質的機率相對提升，容易產生致癌物。

2.不要吃野味生食：生食會夾雜較多的病原菌，必須確保吃下肚的食物是煮熟的。

3.不要聽信網路偏方：目前沒有任何一個食物被證實可以預防COVID-19，所以東西吃過頭，對身體都不好。

4.要均衡飲食：攝取多元營養成分來提升免疫系統

5.要減少接觸：養成飯前勤洗手、使用公筷母匙的習慣，並且減少聚餐，多利用外送與行動支付避免直接接觸。

至於防疫屯糧是否必要，黃琳惠醫師表示，雖然大家都戴著口罩，但因為在密閉空間湧入大量人潮，難免還是有接觸或飛沫傳染的風險，建議可以採用線上購物的方式，來避免人與人的接觸。