自學舞蹈一路跳進藝工隊、R2舞群 小蕭薔王勃婉：用努力證明我不是花瓶

從小，王勃婉是看芭蕾漫畫，就會眼睛閃閃發亮的人。沒錢學才藝，她看漫畫、綜藝節目自學，一路跳進藝工隊、R2舞群，如今更是業界知名的「小宛老師」。

曾經憂鬱、曾經跳鋼管骨折，但王勃婉依然奮力前行，「真的愛，才能夠一直走在舞蹈的道路上！」

小女孩的夢想

王勃婉接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享自己的逐夢故事。

王勃婉國小就愛看「芭蕾群英」漫畫，租書期限到了仍捨不得還回去。父親是軍人，家中環境不佳，沒有多餘經費學才藝，她把漫畫當教學影片，瞪大眼睛模仿五燈獎節目中，芭蕾比賽的舞者，一個一個動作揣摩。

她自己學拉筋、劈腿、下腰，被老師發現潛能，選做小老師，帶領組員去創作、發表舞蹈。

高中打工有了零用錢，她終於報名坊間舞蹈教室，但同學都是舞蹈科班學生，零基礎的她完全跟不上，最後只能黯然放棄。還好，高中讀美容科，一周三堂的韻律課程，成了舞蹈啟蒙老師。

30年舞蹈生涯

高中畢業後，王勃婉跟民族舞蹈專科的同學，去考國軍藝工隊，考試時跟著做示範動作、自選舞曲跳民族舞蹈、考唱歌識譜，後來舞蹈專科同學落榜，反倒王勃婉錄取了，一路跳舞至今。

藝工隊預算縮編裁撤後，她加入70到90年代最紅的R2馬雷蒙舞團。當年演藝圈蓬勃發展，錄影帶市場、工地秀市場、太陽城各式pub、費玉清表演，王勃婉都曾參與過，之後她也開始主持、編排舞蹈。

王勃婉有「小蕭薔」美名，表演時有時候會遇到性騷擾。例如綜藝節目主持人順手摸腰、觸碰身體、直接擁抱，或是利用職位想要親吻，王勃婉總是想辦法借位閃開，保護自己。

演藝圈有不少潛規則，許多企業人士也喜歡找貌美舞者陪伴，曾有中間人傳話問「小宛陪吃飯多少錢？」遭王勃婉嚴詞拒絕。

在R2舞團奉獻20年後，王勃婉轉為自由工作者，在PUB跟樂團一起表演、協助廣達、鴻海等大公司員工表演編舞。

王勃婉一直走在夢想的道路上，但她也曾遭遇過惡意抹黑、攻擊，不懂為何真心待人，無法得到相對應的回報？

8年前更因此看過精神科求助，後來靠著勤奮運動半年，把體力精神釋放掉後，就沒有時間想，逐漸走出陰霾。

柔美舞蹈轉鋼管

7年前，王勃婉開始學習鋼管舞。鋼管無法像一般跳舞實在踩踏在地面上，除了柔軟度，更需要強健的肌力、核心。王勃婉透過徒手訓練肌力、在家練啞鈴，纖細四肢全變成結實肌肉。

許多「看她從小長大」的粉絲，過去是壯年，如今已是銀髮，見證了王勃婉肌肉越來越壯的過程，紛紛請她教授舞蹈、肌力訓練課程。

為改變民間對鋼管電子花車的印象，她也勤分享課程影片、爭取下鄉表演機會。鋼管表演器材重達100多公斤，王勃婉常自己搬運、組裝、拆管，到河濱公園和歌唱團體一起演出，供民眾認識欣賞陽光的鋼管表演。

即便認真注意安全，王勃婉去年仍因練舞過程中沒有握實鋼管，導致身體重壓手掌，導致掌骨裂開、螺旋性骨折，花了近3個月才恢復，但依然沒有阻斷她對鋼管的熱愛。

挫折當作前進動力

為什麼要這麼努力？王勃婉一直想證明，「我不是花瓶，我一直很努力在專業技能上，學習呈現！」

透過有肌勵，她希望鼓勵更多人：

將喜歡的運動，成為日常習慣，健康體態美好相伴。找到自己喜歡做的事，才能堅持下去，找到自己心中真正喜愛的事，就算過程不開心，也會願意往前走下去。