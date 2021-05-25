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有片！少了健身房不能健身？一條毛巾教你練全身

聯合新聞網 / 江柏蓉
全站立毛巾運動，快速緊實身體。圖/Canva
全站立毛巾運動，快速緊實身體。圖/Canva

疫情延燒，許多產業暫停營業，健身房亦是如此。對於愛好健身的族群，難道少了健身房就不能健身嗎？

這套全站立式的訓練菜單，適合在家沒有任何健身器具，但需要在「短時間」快速緊實的你，快拿出你手邊的毛巾，跟著影片一起練全身！

更多訓練影片，快上「有肌勵」按讚追蹤，即使在家，一樣能練就完美身材！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

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