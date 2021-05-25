聽新聞
test
0:00 / 0:00
物理治療師線上教學/身體鬆不了？居家核心伸展
居家辦公、居家學習，健身房關閉、戶外不能跑，你也快崩潰，覺得身體總是鬆不了嗎？全台女性最大健身社群「有肌勵」5月25日下午4點，邀請物理治療師張勝傑，線上直播教學「身體鬆不了？居家核心伸展」，30分鐘一起動一動！
5月25日下午4點，鎖定有肌勵臉書粉絲專頁，準備好瑜珈墊、椅子，跟著張勝傑物理治療師一起做，這套居家核心伸展運動，半小時後，絕對讓你鬆鬆鬆！
如果你是以下三種族群：上班硬梆梆、下班軟趴趴、運動虛累累，千萬不要錯過這場直播！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言