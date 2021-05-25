物理治療師線上教學/身體鬆不了？居家核心伸展

身高171公分的許珺崴，從國中時期就跟著哥哥打籃球，她不只喜歡打也很會打，就讀台大時，四年系隊就當了兩年隊長。碩、博士到英國留學，甚至打進地區聯盟隊伍，卻在五年前的一場比賽中，意外扭傷右膝蓋的前十字韌帶，自此變成慣性扭傷。

2021-05-25 09:31