博士學霸愛籃球 台大系隊打到英國地區聯盟 許珺崴：運動可增強記憶力！
身高171公分的許珺崴，從國中時期就跟著哥哥打籃球，她不只喜歡打也很會打，就讀台大時，四年系隊就當了兩年隊長。
碩、博士到英國留學，甚至打進地區聯盟隊伍，卻在五年前的一場比賽中，意外扭傷右膝蓋的前十字韌帶，自此變成慣性扭傷。
危機也包含著轉機
籃球在許珺崴的生命中，佔有舉足輕重的地位，她擔憂再也不能打籃球。然而國外就醫不便，最後竟拖了兩年才動手術。
對籃球的熱愛，讓她主動積極復健，並開始接觸健身，最後甚至加入法國的街頭健身團，如今還成為健身教練。
許珺崴讓我們看到，在積極的人面前，危機就是轉機。
腦科學博士愛球成痴
許珺崴接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享運動在她的學霸生涯裡，扮演了極其重要的角色。
大學時期，雙主修生科與心理，發現自己對於人腦充滿興趣，畢業後到英國攻讀腦科學，碩士就讀於雪菲爾大學，之後在普利茅斯大學拿到博士學位。
無論課業多麼繁重，許珺崴總是會保留大把的時間運動，因為對她來說，這已經是生活的一部分。
不論多忙還是要打球
大學參加系隊、碩士打校隊，唸博士班時許珺崴依然保持打籃球的習慣，甚至加入了普利茅斯當地的女子聯盟。
從小熱愛籃球的許珺崴興奮地說，當時覺得自己好像打進NBA，每週還有客、主場球賽可以參加。
在繁重的學業下，打球不只是許珺崴維持體力的方式，更是她舒壓、快樂的良方。
然而在五年前、就讀博士班時，在一場比賽中，意外扭傷了前十字韌帶，她說當天的表現奇佳，怎知一個急轉直下，竟迎來運動生涯最大的挫敗。
保持一顆樂觀的心
在英國的就醫過程冗長不便，即使像許珺崴的傷勢已經達到必須手術開刀的程度，一開始也必須先經過家庭醫生那關，才有機會轉介到大醫院專科。
比起傷勢，更讓人感到無力的是漫長的等待，最後甚至拖了兩年才開到刀。
明明是沮喪難耐的求醫艱辛路，訪談過程中，開朗正面的許珺崴，卻把整段過程說成了一個充滿歡笑的故事。
意外帶來意料之外的風景
在英國動完手術後，為了能夠盡快重拾最愛的籃球，許珺崴開始重訓來增加肌肉量、保護關節，減少日後再次受傷的機率，就這麽展開了健身生涯。
原本就是運動健將的她，過去進到健身房也只敢用用跑步機，重量訓練完全不想碰也不敢碰。
但在受傷之後，許珺崴靠著重量訓練，增加肌肉量外，也改變了整個體態，整個人也更有自信。
也是因為健身，認識了更多類型的朋友，像是去年在法國史特拉斯堡做博士後研究時，加入了當地的街頭健身團體，每週還會一起團練。
她笑說，在團體裡她是難得一見的亞洲女生，因此每次做什麼動作，都會引起很大的迴響，覺得很有趣。
每件事的發生都有意義
許珺崴回到台灣後，開了粉絲專頁推廣健身，特別的是她將內容結合了腦科學專業。
她說，其實健身的同時也在健腦，運動之後腦中會產生許多神經傳導素，會增強記憶力、專心度以及注意力，並且分泌出讓你心情愉悅的激素。
透過「有肌勵」，許珺崴希望鼓勵更多人：
我相信每件事情的發生，都有原因，並且對你有幫助
現在看不到，但在某個時間點再回來看，你會感謝這件事的發生。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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