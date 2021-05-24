有片！超夯「健康毛巾操」不僅鍛鍊肌力　還能舒展你緊繃的身體

你是否常覺得身體緊繃、肌肉痠痛呢？到底該怎麼調整，才能使身體放鬆？

嘉義市政府衛生局發佈了一支「健康肌力操－毛巾操」教學影片，二十分鐘的時間，不僅釋放你緊繃的肌肉，同時還能鍛鍊肌力，影片中舒服和緩的節奏，適合男女老少跟著做。

是不是很心動呢？還不快跟著影片中的老師一起動一動！