有片！超夯「健康毛巾操」不僅鍛鍊肌力 還能舒展你緊繃的身體
你是否常覺得身體緊繃、肌肉痠痛呢？到底該怎麼調整，才能使身體放鬆？
嘉義市政府衛生局發佈了一支「健康肌力操－毛巾操」教學影片，二十分鐘的時間，不僅釋放你緊繃的肌肉，同時還能鍛鍊肌力，影片中舒服和緩的節奏，適合男女老少跟著做。
是不是很心動呢？還不快跟著影片中的老師一起動一動！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言