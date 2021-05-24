父母離異、被密友性騷 從想把自己殺死到笑著感恩：「慶幸我選擇活下來。」
從小父母離異，朋友成了唯一陪伴自己的人，沒想到被視為親人的友人，卻成了性騷、伸魔爪的狼人。強烈的恐懼感，在孫詩雯的生活中揮散不去。
孫詩雯從每天都想把自己殺死，到如今可以開始微笑，她想告訴當年哭泣的自己「感謝妳選擇活下去，因為活著，我才能感受這世界的美好！」
我的存在是負擔
孫詩雯接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，透露這段如何找回笑容的故事。
父母在孫詩雯1歲前離異，雙親經濟能力都不好，跟著誰都是負擔，因此孫詩雯和兩個姊姊，是靠著家扶中心、周邊親戚的幫助，以及爸爸微薄的生活費生活下去的。
孫詩雯談起小時候，三姐妹要共吃一個爸爸從工地偷帶回來的便當，鬼靈精怪的她，就想到要把便當加很多水，煮成熱熱的粥，她說：「這樣三個人，才夠吃」
10歲時，媽媽捨不得孫詩雯三姐妹，到法院申請監護權官司，所幸，官司勝利了，但媽媽必須得加倍努力工作，才有辦法繼續陪伴孫詩雯三姐妹。
我的朋友是惡魔
缺少雙親陪伴的孫詩雯，同儕的陪伴對她來說相對重要，也因此孫詩雯對於週遭朋友的信任度是很高的。
國中時，在朋友的邀約下，要一同出去過夜遊玩，沒想到她深信的朋友，竟然支開其他人，性騷擾孫詩雯。小女孩當下什麼都不敢說，最可怕的是，隔天居然還差點被同行友人再次侵犯。
壓抑的情緒爆發了
險遭以為是親人的朋友侵犯，孫詩雯個性、行為變得異常，把自己關在家裡、排斥與人對話，但那時候同住的人，並沒有心理疾病的觀念，沒有人對孫詩雯伸出援手。
上了大學，排斥社交的情況越來越嚴重，甚至會開始用指甲把自己抓到流血，常常腦袋裡會出現另外一個聲音：快把自己殺死啊！
壓抑過久的情緒，爆發了。
幸虧當時身邊有位心理系的朋友，察覺到孫詩雯的異常，才帶著她去就醫，才確定孫詩雯罹患了「創傷後壓力症候群」。
服藥的青春年華
每到春、秋換季，或是不小心接觸到關於「性」等話題，孫詩雯總是會失控，必須服藥來壓抑情緒。
想嘗試著走進人群，好不容易答應了朋友聚餐，總是在最後一刻退縮，因為心裡總有個聲音：「不要出去」、「快拿刀把自己殺死啊」
正值青春年華的大二女孩，應該是要和同學逛街、享受校園生活、累積打工經驗來豐富人生的孫詩雯，卻是每天和心魔對抗。
走！我陪妳
服藥治療的過程中，心理系的同學再次對孫詩雯伸出援手，這一次二姐也加入了，同學建議孫詩雯去運動轉移注意力。
於是孫詩雯從住家附近的健身房開始、畢業後也辦了健身房的會員，跑步、重訓、有氧、樣樣來！想放棄的時候，就在心裡告訴自己：「不想被欺負，就要變強壯」。
開始運動後，孫詩雯也投資自己，學習美甲、霧眉，經營副業，現在變成了一位可以走出戶外，接觸人群的女孩。
想鼓勵大家的話
父母離異、被信任友人性騷擾，對孫詩雯來說很絕望，但她很感恩，生命中出現的那位心理系同學，幸好她及時伸出援手。
如果可以能夠回到過去，孫詩雯想告訴當時生病的自己：「感謝妳選擇活下去，因為活著，我才能感受這世界的美好」
透過「有肌勵」，孫詩雯想告訴大家：「會陪一輩子的只有自己，所以更該善待；如果看不到明天，怎麼會覺得明天會更差？所以照顧好自己，才能迎接更好的明天。」
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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