快訊

配合新北強化三級防疫 京站、林口三井Outlet自主停業3天

日航1名松機地勤染疫整組隔離 急派桃機人馬進駐

有片！時間管理怎麼做？三大建議幫你找回人生主控權！

聯合新聞網 / 林祐遙
時間管理怎麼做？振邦顧問執行長趙胤丞提出三大建議。
時間管理怎麼做？振邦顧問執行長趙胤丞提出三大建議。

平常時間已經不夠用了，疫情居家辦公，家長和小孩的行程通通卡在一起，怎麼辦？時間管理達人，都是用什麼方法，可以有效掌握時間，找回人生自主權呢？

全台最大女性健身社群「有肌勵」，邀請振邦顧問執行長趙胤丞分享「工作、學習、人生都該懂的時間管理！」，提供實際可運用的工具，幫助需要兼顧工作與家庭的民眾，能更妥善利用時間。

要能有效做好時間管理，趙胤丞提出3大建議：

1.時間有限，妥善規劃

工作、家庭想兼顧，更應該要妥善安排，專心做一件事，並且在時間內完成。他會用便利貼、行事曆、手機規劃他的時間，每天只排8分滿的任務，留下2分彈性，因應突發狀況。

2.拆解任務，保持專注

要保持長時間專注不易，善用「番茄工作法」，把時間分成小段落，幫助你保持專注，又能適時休息。不論是考試學習、或是辦公，都可以設定目標，將任務拆解後，更能有效完成。

3.排序任務，分類執行

用條列式的方式，排出事情重要性的優先順序，趙胤丞引用時間管理暢銷書「搞定」，列出一套搞定工作流程圖，將事情的重要、緊急事項作排序，再根據專案大小，決定接下來該怎麼處理。

全台最大女性健身社群「有肌勵」，自疫情升至三級後，在粉專連續邀請專家分享如何度過疫情的專業知識，包括讚點子數位行銷公司執行長權自強分享「三個祕訣，居家辦公不失敗！」、斜槓接案達人陳怡雯分享「疫情延燒 如何斜槓接案繼續賺錢？」

高效學習權威莊凱柔分享「三關鍵，高效學習不中斷」、中醫大附設新竹醫院營養師黃琳惠分享「居家防疫，怎麼吃才健康」。更多影片，歡迎上「有肌勵」粉絲專頁收看。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片！時間管理怎麼做？三大建議幫你找回人生主控權！

時間管理達人，都是用什麼方法，可以有效掌握時間，找回人生自主權呢？振邦顧問執行長趙胤丞分享「工作、學習、人生都該懂的時間管理！」，提供實際可運用的工具，幫助需要兼顧工作與家庭的民眾，能更妥善利用時間。

有片！把握七組動作，我要向全世界示範，2周內有馬甲線！

全台最大女性健身社群「有肌勵」邀請健身教練莊凱柔，在影片中分享腹部燃脂的居家訓練菜單，把握這七組動作，僅需五分鐘，也能擁有窈窕曲線。

10歲同時失去父母　微笑女孩：比我慘的人很多，我還是幸福的！

一直以來，都備受父母疼愛、爺奶呵護。10歲那年，父母因生意蒸蒸日上，反遭嫉妒殺害，一夕間，林玉蘭三姊弟成了孤兒。本該懷憂喪志，但林玉蘭總是笑著過每一天，這樣的正能量，到底怎麼來的？

線上講座／工作、學習、人生都該懂的時間管理！

疫情讓所有人生活亂了套，面臨時間大亂、生活被迫重新排序的窘境。「有肌勵」粉專邀請國內教授心智圖權威，也是時間管理專家趙胤丞，5月21日在「有肌勵」粉專分享「工作、學習、人生都該懂的時間管理！」，幫你找回人生自主權！

居家防疫，營養師告訴你怎麼吃才健康！

疫情延燒，全台停課，加上居家上班，許多人都備好糧食準備長期抗戰，但是泡麵、肉類、蔬菜、零食，真的能夠吃的健康、吃得均衡嗎？中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃琳惠，5月20日下午2點，在「有肌勵」粉專直播，分享「居家防疫，這樣吃才健康！」

竹科IT媽媽拼工作 38歲驚罹乳癌！學會放下 反而擁抱更多可能

今年42歲、有一個8歲兒子的姜凱文，畢業至今就待在竹科工作，她跟許多雙職媽媽一樣，必須同時兼顧工作與家庭。四年前，明明是體力正好的時候，姜凱文卻在例行健檢時發現，右側乳房有一個結節，並且確診為乳癌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。