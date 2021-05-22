有片！時間管理怎麼做？三大建議幫你找回人生主控權！

平常時間已經不夠用了，疫情居家辦公，家長和小孩的行程通通卡在一起，怎麼辦？時間管理達人，都是用什麼方法，可以有效掌握時間，找回人生自主權呢？

全台最大女性健身社群「有肌勵」，邀請振邦顧問執行長趙胤丞分享「工作、學習、人生都該懂的時間管理！」，提供實際可運用的工具，幫助需要兼顧工作與家庭的民眾，能更妥善利用時間。

要能有效做好時間管理，趙胤丞提出3大建議：

1.時間有限，妥善規劃

工作、家庭想兼顧，更應該要妥善安排，專心做一件事，並且在時間內完成。他會用便利貼、行事曆、手機規劃他的時間，每天只排8分滿的任務，留下2分彈性，因應突發狀況。

2.拆解任務，保持專注

要保持長時間專注不易，善用「番茄工作法」，把時間分成小段落，幫助你保持專注，又能適時休息。不論是考試學習、或是辦公，都可以設定目標，將任務拆解後，更能有效完成。

3.排序任務，分類執行

用條列式的方式，排出事情重要性的優先順序，趙胤丞引用時間管理暢銷書「搞定」，列出一套搞定工作流程圖，將事情的重要、緊急事項作排序，再根據專案大小，決定接下來該怎麼處理。

全台最大女性健身社群「有肌勵」，自疫情升至三級後，在粉專連續邀請專家分享如何度過疫情的專業知識，包括讚點子數位行銷公司執行長權自強分享「三個祕訣，居家辦公不失敗！」、斜槓接案達人陳怡雯分享「疫情延燒 如何斜槓接案繼續賺錢？」。

高效學習權威莊凱柔分享「三關鍵，高效學習不中斷」、中醫大附設新竹醫院營養師黃琳惠分享「居家防疫，怎麼吃才健康」。更多影片，歡迎上「有肌勵」粉絲專頁收看。