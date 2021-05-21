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有片！把握七組動作，我要向全世界示範，2周內有馬甲線！

聯合新聞網 / 江柏蓉
健身教練莊凱柔分享腹部燃脂的居家訓練菜單。圖片由莊凱柔授權「有肌勵」刊登
健身教練莊凱柔分享腹部燃脂的居家訓練菜單。圖片由莊凱柔授權「有肌勵」刊登

疫情持續延燒，全台健身房暫停營業，少了健身器材的加持，是不是就無法將訓練效果最大化？

全台最大女性健身社群「有肌勵」邀請健身教練莊凱柔，在影片中分享腹部燃脂的居家訓練菜單，把握這七組動作，僅需五分鐘，也能擁有窈窕曲線。

更多訓練影片，快上「有肌勵」粉專按讚追蹤，擁有窈窕曲線不是夢！

延伸閱讀：莊凱柔的故事

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

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IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

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