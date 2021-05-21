有片！把握七組動作，我要向全世界示範，2周內有馬甲線！

台灣疫情延燒，社交活動近乎停擺，許多產業紛紛停止營業，不少人面臨經濟危機，但也有許多斜槓族群紛紛竄起，在這波失業浪潮下，反而能繼續擁有穩定收入。究竟他們是如何辦到的？ 女性最大健身社群「有肌勵」，邀請到擁有5年遠端與接案經歷的陳怡雯，來分享她的斜槓人生，以及在家接案的成功祕訣。

2021-05-19 11:42