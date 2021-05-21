10歲同時失去父母　微笑女孩：比我慘的人很多，我還是幸福的！

一直以來，都備受父母疼愛、爺奶呵護。10歲那年，父母因生意蒸蒸日上，反遭嫉妒殺害，一夕間，林玉蘭三姊弟成了孤兒。

本該懷憂喪志，但林玉蘭總是笑著過每一天，這樣的正能量，到底怎麼來的？

幸福的家庭毀了

林玉蘭接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，透露這段如何追尋幸福的過往。

林玉蘭在越南出生，後來因父母做生意，舉家遷移到中國，殷實的父母，生意漸入佳境，卻也引起覬覦。10歲時，甜美幸福的家庭毀了。父母遭同時殺害後，爺爺奶奶帶著林玉蘭三姊弟，到美國依親。

突然成為孤兒，一家人和叔叔、姑姑擠在同一屋簷下，每次吃飯就是10個人的大場面，雖然經濟窘困，但爺爺奶奶，叔叔姑姑，仍然含辛茹苦的，將林玉蘭姊弟視為己出，努力撫養長大，一家人過得和樂融融。

在美國人生地不熟，爺爺奶奶擔心，林玉蘭姊弟受到傷害，管教相當嚴格，但林玉蘭總是心懷感恩，從沒有青少年的叛逆。

快點出來賺錢

林玉蘭小時候的夢想，是可以成為醫生。失去父母後，經濟斷炊，她一心只想著怎麼樣才能快點讀完書、快點出來工作幫忙家計。

初到美國，語言不通，學習的道路走得坎坷，加上父母往生，很容易成為霸凌對象。還好，林玉蘭總是奮力向上，靠著極佳的學習成就，為自己贏得快樂的校園生活。

後來，她也順利進入醫療體系，成為牙科護士，在夢想的道路上微笑前進。

不是會運動的人

因為沒有雙親陪伴長大，她和丈夫每年都會帶兩個兒子出國旅遊一次，想多留給孩子家庭的回憶，夫妻倆也可以走走，看看世界的風景，體驗不同民族文化、亨受不同美食。

兩個兒子一個19歲、一個14歲，總是告訴爸媽「你們要健康，等我們讀完書之後，可以繼續和爸爸媽媽一起去看世界。」

林玉蘭從小到大都沒有運動細胞，不喜歡體育課。曾經有人曾經對她說，「一看就知道你不是會運動的人。」後來，她發覺穿衣服不好看，脂肪堆積起來一團團，加上兒子希望她保持健康，開始思考運動可能性。

兩年前，她買了兩年的健身房會員，作為送給自己的生日禮物。前半年，她逼著自己去運動的，後半年仍然不情愿，但是看到鍛鍊開始有點成績，也開始喜歡去。

透過自練做HITT 和重訓，林玉蘭減了9公斤，擁有馬甲線、蜜桃臀，和手臂的肌肉線條，人變得有精神，也更開朗活潑好動，看來更年輕了。

疫情後更要運動

2020 年，美國爆發嚴重疫情，所有商業行動停止，市民都要留守家中。

由於林玉蘭是護士，依然要照常上班，唯一能做的就是把保護措施做好，休息時間多做運動、吃健康一些，來提升自己的免疫力。

漸漸的，她覺得自己精力變好，不容易累，脂肪也少了。如今運動變成了自律，每個周末她都會在網上跟著做HITT，和重量訓練，運動習慣不因疫情而中斷。

努力過好每一天

林玉蘭認為，想看到美麗的世界，就要擁有健康的體魄，健身運動可以把人變得更美和有氣質。心情不好的時候，也可以透過運動來排擠、發洩壓力；

走出喪親陰影，林玉蘭總是微笑，透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人：

世界上比我更慘的人還很多，自己還是幸福的。每當這樣想，就會努力過好每一天。

明天會更好，相信自己、開心一點，往好的方面想。地球是不斷轉的，不會因為不開心就停止，一切都會越來越好。