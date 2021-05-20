線上講座／工作、學習、人生都該懂的時間管理！

疫情讓所有人生活亂了套，面臨時間大亂、生活被迫重新排序的窘境。「有肌勵」粉專邀請國內教授心智圖權威，也是時間管理專家趙胤丞，5月21日在「有肌勵」粉專分享「工作、學習、人生都該懂的時間管理！」，幫你找回人生自主權！

振邦顧問有限公司執行長趙胤丞，曾任職於多家台灣知名企業，主攻顧問技術跟策略，著有「畫出完美心智圖超簡單」、「拆解問題的技術」、「拆解考試的技術」，企業爭相禮聘他教授：心智圖應用、問題分析與解決、工作與時間管理等。

直播中，趙胤丞將提出具體作法，教民眾如何拆解一天生活，透過有效方法，做好時間管理，適合親子共學，也是所有上班族、學生、想做好人生規畫者，該了解的時間管理秘訣！直播時間為5月21日下午3點，鎖定「有肌勵」臉書粉專https://www.facebook.com/udnGpower。

全台最大女性健身社群「有肌勵」，自疫情升至三級後，在粉專連續邀請專家分享如何度過疫情的專業知識，包括讚點子數位行銷公司執行長權自強分享「三個祕訣，居家辦公不失敗！」、斜槓接案達人陳怡雯分享「疫情延燒 如何斜槓接案繼續賺錢？」。

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