失婚後強迫自己走出來 原來我沒有想像中的柔弱！
28歲離婚時，靈魂被抽乾了。失去婚姻，也失去了從小帶到大的女兒。一天工作14個小時，沒有休假，忙到沒有時間感覺痛，就不會再哭了吧？
可是，人生難道沒有別的選擇嗎？32歲的鄧如芳，決心給人生再一次機會！
和孩子分開
鄧如芳接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享再創亮麗人生的故事。
鄧如芳20歲就結婚了，婚後一直在夫家經營的小吃店裡工作，工作和家庭全綁在一起。婚後8年，夫妻因理念不同離婚，當時不知道監護權可以男女雙方共有，只能淨身出戶。
孩子從小帶在身旁，如今卻只得到探視權，還不能帶出門，女兒的不解與不願離別，嚎啕大哭的眼淚，捏碎了鄧如芳的心。
離婚後，鄧如芳從苗栗到桃園工作，學做美容按摩，愛孩子的她，仍然固定每周探望女兒一次。前婆家反映，每次探望結束後，女兒心情就會波動起伏，希望減少探望次數。漸漸的，探望改為兩周一次、一個月一次。
把工作塞滿時間
既然無法常常探望女兒，鄧如芳決心到北部工作學習芳療、精油，一天工作14個小時，主動爭取加班，和客人聊天笑鬧，用忙碌讓自己無法再思考其他事。客人看不下去，邀約她一起爬山，運動。
鄧如芳小時候，只要假日都會跟著家人去爬山，一直都熱愛運動，不管是跑步、球類運動都很熱衷，一直到30歲前都屬於中等身材，但30歲後即便維持一樣的飲食習慣及生活作息，身材還是走鐘了。
後來，她開始飲食調整，除了有氧運動外，也增加阻力訓練，包括彈力帶、懸吊跟徒手核心、跳床的訓練，注重好的蛋白質攝取，跟練習喝水。慢慢的，就瘦下來，共減了14公斤，體脂肪也降了14%。
雖然大家都說瘦的很好看，但鄧如芳不愛紙片人的身型，於是又開始增肌練線條，無氧的運動量加大、蛋白質攝取量也增加，開始慢慢有線條出現，成為自己喜歡的樣子。
32歲人生再開始
過去，鄧如芳是夫家說一就一、說二就二的傳統媳婦，生活在小圈圈內；走出婚姻後，開始體認到「其實我可以靠自己的能力，自己必須對自己負責」32歲，鄧如芳決心創業。
運動上的成就，讓她自信心爆棚，決心考教練證照，開始教課，成為體態管理教練，也是運動教練。因為喜歡運動，每堂課總是扎實跟著學員一起做，體能越來越好；如今每天都運動3個小時，假日就爬山。
愛情再度降臨
離婚後，鄧如芳一直不敢碰感情。曾經有個男友交往3年，但就是不敢再提婚姻。
後來，她和一起創業的夥伴日久生情，對方細心、總是幫自己想，雖然嘴巴壞，但就是默默幫你做完所有事….但對方過去沒過婚，自己真的可以再擁有一次幸福嗎？
「我有小孩，有過婚姻，不能接受真的不要浪費時間。」鄧如芳做好最壞準備。結果，最後反倒是男方父母直接找上門「要不要結婚？」原來，鄧如芳的認真、努力，男方家人一直都看在眼裡，早已認定這個媳婦。
2015年，鄧如芳41歲，再度踏入婚姻。已經念高中的女兒，到婚禮現場，為母親獻上祝福。
人生是場馬拉松
以往的鄧如芬是沒有主見的小女子，失婚後強迫自己走出來，驚喜發現「我是有能力，可以獨立自主發光發熱的。我沒有想像中的柔弱，我是可以很強大的！」
透過「有肌勵」，鄧如芳想鼓勵更多人，用運動扭轉人生：
每個運動都像是馬拉松的過程，這場馬拉松，妳可以自己決定長短，但不管是長時間累積，或是短時間大量訓練，妳都會獲得自己想要的樣子。一個充滿自信，不管做任何事，都覺得沒有問題的自己！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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